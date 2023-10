Ajax komt er in eerste duel onder Maduro totaal niet aan te pas tegen Brighton

Donderdag, 26 oktober 2023 om 22:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 09:30

Ajax heeft donderdag een nederlaag geleden op bezoek bij Brighton & Hove Albion. Hedwiges Maduro, die het deze week als interim-coach overnam van de ontslagen Maurice Steijn, liet het Amsterdamse elftal een stuk compacter spelen dan zijn voorganger. Dat bleek onvoldoende om tegendoelpunten van João Pedro en Ansu Fati te voorkomen: 2-0. Ajax, dat zelf vrijwel niets liet zien, zakt naar de onderste plek in Groep B van de Europa League. Brighton, dat zijn eerste Europese overwinning ooit boekte, staat derde. Eerder op de avond pakte Olympique Marseille de koppositie met een zege op AEK Athene (3-1).

Vooraf werden de nodige wijzigingen verwacht bij Ajax, maar Maduro hield het in zijn eerste duel als interim-hoofdcoach van de club beperkt. Diant Ramaj verving in het doel de geblesseerde Jay Gorter, terwijl Steven Berghuis op 10 in de ploeg kwam voor Kristian Hlynsson.

Bij Brighton werden drie Nederlanders aan de aftrap verwacht, maar doelman Bart Verbruggen kreeg geen kans onder de lat. Wel waren er basisplaatsen voor Jan Paul van Hecke en Joël Veltman, die als rechtsback stond opgesteld. Voor Veltman was het zijn eerste wedstrijd ooit tégen Ajax na acht seizoenen in het eerste elftal van de Amsterdammers te hebben gespeeld.

Het initiatief in de wedstrijd kwam direct bij Brighton te liggen. Maduro leek zijn ploeg te hebben geïnstrueerd om compact te verdedigen. De voorste linie zakte geregeld diep tot op eigen helft terug, om het speelveld zo klein mogelijk te maken.

Brighton had weliswaar moeite om openingen te vinden, toch kwamen de Engelsen twee keer gevaarlijk door. De eerste keer, in de 36ste minuut, wist Ramaj de diagonale inzet van João Pedro nog te keren, maar twee minuten voor rust ging het mis voor Ajax.

Linksbuiten Kaoru Mitoma werd bij een loopactie naar binnen prachtig bediend door een pass van achteruit van Lewis Dunk. Het schot van de Japanner richting verre hoek werd gekeerd door Ramaj, maar het was vervolgens een koud kunstje voor João Pedro om de rebound in te tikken.

Maduro besloot in de rust om de teleurstellend spelende Forbs te wisselen voor Hlynsson. Ajax moest door de achterstand wat meer uit zijn schulp kruipen, maar kreeg daarvoor direct de rekening gepresenteerd.

Simon Adingra wist in minuut 53 met een schitterend stiftpassje in de drukte Ansu Fati te vinden. De Spanjaard controleerde de bal uitstekend en schoof die door de benen van Sutalo binnen: 2-0.

Ajax werd direct daarna zelf voor het eerst gevaarlijk. Berghuis kwam van rechts naar binnen en raakte in de korte hoek de paal. Een echt offensief konden de Amsterdammers echter niet op gang brengen. Een kwartier voor tijd moest Steven Bergwijn met een blessure van het veld, waardoor de aanvoerder van Ajax een groot vraagteken is voor de topper van zondag bij PSV.