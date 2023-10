Ajax kent liefst 4 twijfelgevallen in aanloop naar belangrijk duel met Utrecht

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 15:50 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 15:49

Maurice Steijn heeft te maken met flink wat twijfelgevallen in zijn selectie in aanloop naar het Eredivisie-duel tussen FC Utrecht en Ajax komende zondag. Van Steven Berghuis, Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic en Devyne Rensch is het namelijk niet zeker of ze kunnen spelen. Dat vertelde de trainer op de clubwebsite van de Amsterdammers, in de vooruitblik op het duel.

Het wordt voor Ajax de eerste wedstrijd sinds 8 oktober, toen er met 1-2 van AZ werd verloren. Daarna volgde een interlandperiode, waarin veel Ajacieden voor hun nationale elftal uitkwamen.

“De interlandperiode was goed voor mij en de staf”, begint Steijn daarover. “We hebben met een kleine groep doorgetraind, want het gros was weg. Ik heb veel wedstrijden van ons, FC Utrecht en van onze internationals bekeken. Daar heb ik mooie dingen gezien en dat is positief. Ze hebben allemaal veel minuten gemaakt.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Inmiddels zijn alle internationals weer teruggekeerd. Steijn: “De jongens zijn even weggeweest, en ik zie frisse en vrolijke gezichten op de club.”

Toch kent Steijn met Berghuis, Van den Boomen, Tahirovic en Rensch een aantal twijfelgevallen, waarvan het dus niet zeker is of ze in actie kunnen komen tegen Utrecht. “We hebben wat problemen richting zondag, maar ik hoop dat de schade meevalt.” Over wie de Haagse trainer in ieder geval niet kan beschikken is Silvano Vos. Hij zit nog een schorsing uit.

Het duel tussen Utrecht en Ajax is een wedstrijd tussen de verrassende nummers achttien en zestien van de Eredivisie. Bij een nederlaag tegen Utrecht en een zege van FC Volendam – uit tegen RKC Waalwijk – eindigt Ajax het weekend als hekkensluiter.

“FC Utrecht-uit is een mooie, maar traditioneel lastige wedstrijd”, blikt Steijn vooruit. “Zij hebben het zwaar, net als wij. Ik verwacht een pittig duel op het scherpst van de snede. Beide teams hebben een overwinning nodig.”