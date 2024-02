‘Ajax kan thuis rare dingen doen, maar ze zijn zo verschrikkelijk kwetsbaar’

Gerald Sibon verwacht dat PSV zaterdag aan het langste eind trekt in de topper tegen Ajax. De oud-spits van beide clubs denkt dat de defensieve kwetsbaarheid de Amsterdammers de das om zal doen in de eigen Johan Cruijff ArenA. Voetbalzone ging echter niet alleen langs bij Sibon om zijn voorspellende gaven. Ook vroegen we hem naar het verschil in ervaringen bij beide Nederlandse topclubs.

Sibon droeg tussen 1997 en 1999 het shirt van Ajax, terwijl hij tussen 2004 en 2006 voor PSV uitkwam. De inmiddels 49-jarige Emmenaar weet het verschil tussen de rivalen helder te benoemen.

"Het klimaat is anders", zegt hij. "Ajax is heel zakelijk en hard. Zo van: wij zijn Ajax, wij zijn de beste. Niet echt humble. PSV straalde dat in mijn tijd ook uit, maar liet dat niet blijken naar buiten toe. We liepen daar niet mee te koop."

Het verschil wordt volgens Sibon op het trainingscomplex gecreëerd. De familie Van Kimmenade, die van oudsher De Herdgang beheert, zou daar een grote rol in spelen. "Zij leiden dat allemaal in goede banen, afgesloten van de rest. Dat is heel belangrijk voor zo'n club."

'Ajax is defensief zo verschrikkelijk kwetsbaar'

Hoewel Ajax onder interim-coach John van 't Schip – de voormalig trainer van Sibon bij Melbourne Heart – gestaag klimt op de Eredivisie-ranglijst, verwacht Sibon een overwinning voor de bezoekers uit Eindhoven. Ajax' defensieve kwetsbaarheid zou daaraan ten grondslag liggen.

"De zwakte van de verdediging is het zorgenkindje van Ajax. Dat maakt het verschil in wedstrijden, zag je ook tegen Go Ahead en Heracles (respectievelijk 2-3 en 2-4 overwinningen voor Ajax, red.). En PSV is op een missie. Er zijn niet veel die van dit PSV winnen. Ajax kan thuis rare dingen doen, maar ze zijn zo verschrikkelijk kwetsbaar", aldus Sibon.

PSV is na negentien speelronden nog altijd ongeslagen in de Eredivisie. Het was op weg het record van meeste Eredivisie-wedstrijden zonder puntenverlies op rij te verbeteren, maar ging de mist in op bezoek bij FC Utrecht (1-1). Ajax verloor in de Eredivisie nog geen wedstrijd sinds de entree van Van 't Schip. Tegen Almere City FC en PEC Zwolle (beide 2-2) werd gelijkgespeeld, maar de overige negen duels werden gewonnen.

