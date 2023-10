Ajax kan naam alvast doorstrepen: ‘Hij gaat geen fulltime baan meer aan’

Donderdag, 5 oktober 2023 om 10:58 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:10

Maarten Wijffels weet het zeker: Danny Blind gaat geen fulltime functie meer aannemen bij Ajax. De journalist vertelt in de AD Voetbalpodcast stellig dat Blind daar geen trek in heeft. Dat Louis van Gaal als adviseur is teruggekeerd, maakt volgens Wijffels niet uit. "Blind heeft het lang geleden al gezegd."

Onder meer Valentijn Driessen voorspelde woensdag al een domino-effect door Van Gaals terugkeer. De Telegraaf-journalist dacht dat Blind de volgende zou zijn, ditmaal in de functie van hoofd jeugdopleidingen. Wijffels maakt direct een einde aan de speculaties. "Dat is echt niet het plan, hoor."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Net als Van Gaal geen fulltimebaan meer neemt in het voetbal, neemt Danny Blind ook geen fulltimebaan meer. Dat heeft hij al lang geleden gezegd." Wijffels doelt daarmee vermoedelijk op Blinds woorden eind vorig jaar. Toen zei het Ajax-icoon 'zijn handen vrij te willen hebben, ook na het WK'.

Blind was toen net een jaar assistent geweest onder Van Gaal bij Oranje. Nu zou zijn standpunt nog altijd onveranderd zijn. Wijffels sluit echter geen adviserende rol voor Blind uit. "Dat moet je afwachten, maar hij gaat geen fulltimebaan meer op zich nemen. Dat is echt niet zijn insteek."

Terugkeer als commissaris?

Mike Verweij opperde afgelopen week ook al een terugkeer van Blind in de Raad van Commissarissen (RvC). De journalist verwacht dat de onlangs voorgedragen Michael van Praag en Leo van Wijk slechts even 'puin gaan ruimen' en een nieuwe raad zullen samenstellen. Blind, die al eens commissaris was, zou daar volgens Verweij deel van uit moeten maken.

Naast Blind noemden hij en collega Driessen nóg vijf potentiële RvC-leden in de podcast Kick-off. De namen van Marciano Vink, Siem de Jong, Jari Litmanen, Dick van Burik en Demy de Zeeuw passeerden de revue. Met name de laatste naam viel opvallend te noemen. "Hij heeft geen grote Ajax-achtergrond maar is wel heel succesvol", zo luidde Verweijs toelichting.

Blind bekleedde over de tijd al meerdere bestuurlijke en voetbaltechnische functies bij Ajax. Zo was de oud-verdediger al eens directeur spelersbeleid, hoofd jeugdopleidingen, hoofdtrainer, assistent-trainer en technisch directeur. Tegenwoordig is Blind geregeld als analist te zien bij Ziggo Sport.