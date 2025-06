Chelsea heeft serieuze interesse in Mohammed Kudus, meldt BBC Sport. West Ham United is de gesprekken met de Londenaren al gestart en weet dat de Ghanees een vastgestelde vertrekclausule in zijn tot medio 2028 lopende contract heeft staan.

Kudus kende een teleurstellend seizoen met West Ham, dat geen serieuze rol speelde in de Premier League en in de eerste seizoenshelft zelfs even leek te moeten vrezen voor degradatie naar het Championship.

In zijn twee jaar bij de club heeft de inmiddels 24-jarige Kudus wel een prima indruk achtergelaten bij the Hammers, die in de zomer van 2023 minimaal 43 miljoen euro overmaakten naar Amsterdam om hem bij Ajax los te weken. Dat bedrag kon, of kan, middels bonussen oplopen naar 46 miljoen.

Toenmalig technisch directeur Sven Mislintat bedong tijdens de onderhandelingen bovendien een doorverkooppercentage van tien procent over de winst. De vastgestelde afkoopsom voor Premier League-clubs bedraagt omgerekend ongeveer 100 miljoen euro.

Een snelle rekensom leert dat West Ham bij het activeren van de clausule een slordige 57 miljoen euro winst zou maken op Kudus. Tien procent daarvan zou Ajax in theorie een meevaller van 5,7 miljoen euro moeten opleveren, al zijn de exacte details in de contracten niet helemaal bekend.

Ajax zal vooral hopen dat een Saudische club zich gaat melden in het London Stadium. Het vastgestelde afkoopbedrag voor clubs uit dat land bedraagt namelijk 142 miljoen euro.

Kudus staat volgens de BBC open voor een vertrek bij West Ham, dat naar verluidt ook met iets minder dan 142 miljoen euro genoegen zou nemen als een Saudische club op de deur klopt.

Het geld dat Kudus zou opleveren kan West Ham (deels) herinvesteren in aankopen in de zomerse transfermarkt. De hoofdstedelingen eindigden afgelopen seizoen op een uitermate teleurstellende veertiende plaats in de Premier League en willen in 2025/26 weer een gooi doen naar Europees voetbal.