Ajax kan eventuele play-offs onmogelijk in Amsterdam spelen: 'Groot probleem'

Zaterdag, 4 november 2023

Ajax heeft een probleem indien het in de play-offs voor Europees voetbal of de play-offs voor promotie en degradatie terechtkomt. Rond de tijd dat die wedstrijden gespeeld worden zijn er namelijk twee concerten van De Toppers in de Johan Cruijff ArenA, waardoor het stadion niet beschikbaar is voor Ajax om wedstrijden in af te werken.

De play-offs voor Europees voetbal beginnen op 23 mei van volgend jaar. Op 2 juni is de finale van deze play-offs. De Toppers treden op 24 en 25 mei op in de Johan Cruijff ArenA, waardoor Ajax die dagen niet in het eigen stadion kan spelen. Op donderdag 23 mei kan de club daarnaast ook niet in de ArenA terecht in verband met voorbereidingen op de concerten.

De play-offs voor promotie en degradatie beginnen op maandag 13 mei en eindigen eveneens op zondag 2 juni en kunnen daardoor ook een probleem vormen, indien Ajax hieraan moet deelnemen.

Het probleem met het stadion wordt onder meer aangestipt in de de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Dat kan een groot probleem worden”, zei Mike Verweij erover.

Door de dramatische seizoenstart van de Amsterdammers is het niet ondenkbaar dat ze aan een van de play-offs moeten deelnemen. Ajax staat vooralsnog op een teleurstellende vijftiende plaats, al heeft de club wel een wedstrijd minder gespeeld dan de meeste andere ploegen.

Vooral deelname aan de play-offs om een Europees ticket lijkt realistisch voor Ajax. In principe spelen de nummers vijf tot en met acht in de Eredivisie om dit ticket, tenzij de winnaar van de TOTO KNVB Beker bij de bovenste drie plekken eindigt.

Vanuit de Eredivisie neemt alleen de nummer zestien deel aan de play-offs om promotie en degradatie. Momenteel staat Ajax dus boven die streep, maar de club heeft wel evenveel punten als de huidige nummer zestien, Vitesse.