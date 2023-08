Ajax kan 900.000 euro aan nettosalaris besparen, maar wacht op bankgarantie

Donderdag, 24 augustus 2023 om 18:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:11

FC Porto gaat het volledige salaris van Jorge Sánchez overnemen, zo meldt Mike Verweij donderdagavond. De rechtsback van Ajax staat op het punt om op huurbasis de overstap te maken naar de Portugese topclub, die bovendien een koopoptie heeft bedongen in de overeenkomst. Hoewel de deal in principe rond is, is de Mexicaans international toch meegereisd met de selectie van trainer Maurice Steijn voor het play-offduel voor de Europa League met Ludogorets.

Het is enigszins opvallend dat Sánchez meegereisd is naar Bulgarije, daar de huurtransfer met koopoptie reeds beklonken is. Hoewel de rechtsachter niet zal spelen, zit hij wél op de tribune. De enige reden daarvoor is dat FC Porto nog geen bankgarantie heeft overlegd. De Amsterdammers willen er namelijk zeker van zijn dat het geld wordt overgemaakt vanuit Portugal. Om blessures te voorkomen komt Sánchez dus niet in actie.

Verder onthult Verweij dat Porto het volledige salaris van Sánchez, circa 900.000 euro netto, zal overnemen. In eerste instantie wilde directeur voetbalzaken Sven Mislintat dat de Portugezen ook een huursom zouden betalen, maar toen de deal leek af te ketsen zag Ajax ervanaf. Sánchez kan de definitieve overstap maken als hij een bepaald aantal wedstrijden speelt voor Porto, dat dan een transfersom van 3,8 miljoen euro zal betalen.

Sánchez werd vorig jaar zomer op het laatste moment aan de selectie van Ajax toegevoegd. De Mexicaan geldt met een transfersom van ongeveer 5 miljoen euro als een van de duurste rechtsbacks uit de clubhistorie, maar kon het in zijn eerste seizoen totaal niet waarmaken. Hij wist de concurrentiestrijd niet te winnen van Devyne Rensch en is een jaar na zijn komst dus alweer op weg naar de uitgang.