‘Ajax kan door geldtekort wellicht niet aan betalingsverplichtingen voldoen’

Donderdag, 19 oktober 2023 om 18:27 • Lars Capiau • Laatste update: 19:12

Ajax verwacht dat het in de loop van dit seizoen een fors geldtekort zal noteren, zo bevestigt de club na vragen van RTL Z. Dit tekort kan oplopen tot tientallen miljoenen euro's, aldus het nieuwsmedium. De grootste oorzaak voor dit geldtekort is uiteraard het mislopen van de Champions League. Door slechts te kwalificeren voor de Europa League zagen de Amsterdammers potentiële tientallen miljoenen euro's in rook opgaan.

Door dit zogenoemde liquiditeitstekort wordt het voor de club moeilijker om aan alle financiële verplichtingen te voldoen. "Zo'n liquiditeitstekort houdt in dat er op een bepaald moment te weinig vrij besteedbaar geld op de rekening staat om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen", schrijft RTL Z. "De club onderzoekt of er een kredietlijn geopend kan worden bij een financieringsmaatschappij en zou daarbij in een 'vergevorderd stadium' zijn."

Vorig jaar, toen Ajax in de groepsfase van de Champions League tot de Europa League werd verwezen, daalden de premie-inkomsten uit Europa al met achttien miljoen euro ten opzichte van het seizoen daarvoor, toen de Amsterdammers de groepsfase afsloten met achttien punten uit zes wedstrijden.

Door de daling van 18 miljoen euro kon Ajax vorig jaar 45 miljoen euro bijschrijven. Vorig seizoen eindigde Ajax slechts derde in de competitie, waardoor het zich slechts plaatste voor de Europa League. "Het mislopen van de Champions League slaat een gat van zo'n 40 miljoen euro in de begroting", concludeert RTL Z.

Bij die negatieve afspiegeling dienen echter enkele kanttekeningen gemaakt te worden. Door grote uitgaande transfers in eerdere jaren krijgt Ajax elk jaar nog vorderingen van betalende clubs, omdat het gebruikelijk is dat deze in delen worden betaald. De Amsterdammers ontvingen in de laatste jaren gigantische transfersommen voor spelers als bijvoorbeeld Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Antony. In de zomer vertrokken Mohammed Kudus, Jurriën Timber en Edson Álvarez voor ongeveer 120 miljoen euro tezamen.

"De vorderingen die Ajax nog op andere clubs heeft, kan het ook verkopen aan een financier. Dan komt het geld direct los, en krijgt de koper het recht om die gelden te innen in de toekomst", legt RTL Z uit, die nog een optie aankaart. "Het verkopen van de beleggingsportefeuille. Daarmee kan ook nog een dikke 20 miljoen euro worden vrijgespeeld."

Salarishuishouding

Daarnaast heeft de inmiddels ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat deze zomer een andere salarishuishouding neergezet. "Een grote verbetering", noemde de Duitser dat destijds in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Het komt erop neer dat er een reductie is als we geen Champions League spelen. Financieel is dat duurzaam. Dan ben je voorbereid op alle scenario’s."

Alex Kroes

Ook Alex Kroes heeft reeds aangegeven flink te willen snijden in de kosten. Op 30 juni van dit jaar waren er namelijk in totaal 449 mensen in dienst bij Ajax. Kroes wil proberen om dat aantal met minimaal tien procent terug te brengen. Daarbij lijkt het niet alleen te gaan om bijvoorbeeld kantoorpersoneel, maar ook om spelers.

Ajax staat er dan ook nog steeds helemaal niet slecht voor financieel gezien, benadrukt RTL Z. "De club heeft een eigen vermogen van meer dan 236 miljoen euro. Onderdeel daarvan is ook een pot van 88 miljoen euro aan 'overige reserves'. Maar dat is geen pot met vrij besteedbaar geld, dus dat kan niet worden gebruikt om het tijdelijke cashtekort op te vangen."