Ajax kan dankzij doorverkooppercentage zeer snel opnieuw gaan cashen voor Francisco Conceição

De inkt van het aankoopcontract is amper droog, of Francisco Conceição mag alweer vertrekken bij FC Porto, zo meldden Portugese media vrijdag al. Ajax kan heel snel gaan profiteren, want de Amsterdammers beschikken over een doorverkooppercentage van tien procent over de winst die Porto eventueel maakt, zo voegt Tim van Duijn van Voetbal International toe aan de berichtgeving.

Ajax maakte afgelopen woensdag officieel melding van de verkoop van Conceição. De vleugelspits werd het afgelopen seizoen al verhuurd aan Porto, dat de optie tot koop in die overeenkomst lichtte. De Portugese topclub betaalt 10,5 miljoen euro voor de aanvaller, zo meldde Ajax onomwonden.

Deze week werd bekend dat Sérgio Conceição, de vader van de vleugelspits, na zeven seizoenen moest vertrekken als trainer van FC Porto. Nu diens opvolger André Villas-Boas de scepter zwaait bij de topclub is de toekomst van Conceição junior plots hoogst onzeker. Portugese media houden serieus rekening met een razendsnel vertrek.

Francisco Conceição ligt sinds deze week tot medio 2029 vast bij FC Porto, maar heeft wel een ontsnappingsroute in zijn contract. Zo kan de aanvaller tot aan 15 juli voor ‘slechts’ 30 miljoen euro overstappen naar andere clubs.

Daarna zal een afkoopsom van 45 miljoen euro in werking treden. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 15 miljoen euro. Het is vooralsnog onduidelijk wat geïnteresseerde clubs willen betalen voor Conceição.

Ajax kan op deze manier dus binnen korte tijd nog eens enkele miljoenen euro's extra gaan verdienen aan de snelle buitenspeler.

Atlético Madrid lijkt de belangrijkste gegadigde voor het inlijven van Conceição, al noemt Record ook Bayern München, Chelsea, Borussia Dortmund en RB Leipzig. Voorlopig bereidt Conceição zich met de Portugese selectie voor op het EK in Duitsland.

