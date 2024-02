Ajax kan comeback nét niet voltooien door zeer discutabel moment op doellijn

Ajax heeft voor het eerst onder leiding van John van 't Schip een nederlaag geleden in de Eredivisie. Op bezoek bij sc Heerenveen poetsten de Amsterdammers een 3-0 nederlaag bijna helemaal weg, maar kwam het net tekort: 3-2. Ajax leek in de slotseconde toch een gelijkspel uit het vuur te slepen en claimde een doelpunt, maar de arbitrage vond geen bewijs om de bal af te keuren. Door de nederlaag blijft Ajax vijfde, terwijl FC Twente de grote winnaar van het weekend is. Heerenveen stijgt van plek 13 naar plek 11.

John van 't Schip koos in zijn basisopstelling voor Carlos Forbs als vervanger van de geblesseerde aanvoerder Steven Bergwijn. Devyne Rensch werd vervangen door Borna Sosa. Bij sc Heerenveen verdedigde Mickey van Hart ten faveure van Andries Noppert weer het Heerenveense doel.

Het duel was amper negentig seconden onderweg toen Heerenveen de eerste kans van de wedstrijd noteerde. Osame Sahraoui schoot na een dreigende actie echter wild naast. Na tien minuten kwam de thuisploeg op een verdiende 1-0 voorsprong. Oliver Braude zette vanaf de rechterkant voor, waar Pelle van Amersfoort Josip Sutalo was ontglipt. De dienstdoende spits kopte de bal in de rechteronderhoek raak: 1-0. Bij Ajax dacht men aan buitenspel, maar dat werd opgeheven door Jorrel Hato.

De felle Friezen verdubbelden de marge tien minuten later bijna. Danny Makkelie zag een overtreding in een schijnbaar correcte ingreep van Hato en kende een vrije trap op een fijne plek toe. Thom Haye ging achter de bal staan en krulde de bal fraai, maar zag zijn inzet uiteenspatten op de lat.

Aan de andere kant trof Ajax dertig seconden later ook het houtwerk. Brian Brobbey gebruikte zijn lichaam goed en legde terug op Kristian Hlynsson, maar zijn deels gekraakte schot dwarrelde op de lat. Naarmate de eerste helft vorderde golfde het spel wat op en neer. Ajax nam eventjes de regie in handen.

Van der Hart moest even later dan ook flink strekken. Hij plukte met een fraaie zweefduik de bal na een vrije trap van Sosa uit de kruising. Even later werd Heerenveen weer gevaarlijk. Na een schitterend slalom van Sahraoui bood hij Patrik Walemark de kans om uit te halen, maar zijn schot werd geblokt door een Ajax-been. Het bleek een waarschuwingsschot.

De sterk spelende Sahraoui was ditmaal de gevierde man. Na een lage voorzet was hij in twee instanties Diant Ramaj de baas: 2-0. In de rust bracht Chuba Akpom erin voor Forbs. Het leek weinig effect te sorteren. Veertig seconden was de tweede helft bezig, toen Heerenveen de voorsprong nog verder uitbreidde. Na een waardeloze bal van Sutalo stond Brouwers vrij voor Ramaj. De Duitser bracht redding, maar de rebound was voor Van Amersfoort: 3-0.

Al snel bracht Ajax enige spanning terug in de wedstrijd. Na een prima actie van Taylor - en goed voordeel geven van Makkelie - kon Brobbey door. Zijn voorzet was bedoeld voor Akpom, maar ging via Pawel Bochniewicz in het eigen doel: 3-1. Ajax ging op jacht naar de aansluitingstreffer en vond die na ruim zeventig minuten bijna. Brobbey kopte uit een hoekschop rakelings naast.

Even later was het wel raak. Na een goede voorzet van Sosa en knap werk van Tristan Gooijer drukte Akpom van dichtbij af: 3-2. Nog geen minuut na die treffer kreeg Hlynsson een goede mogelijkheid op de 3-3, maar hij speelde de bal net te ver voor zich uit.

In de allerlaatste minuut leek Ajax dan tóch nog een puntje te pakken. Sutalo kopte een bal voor de goal, waarna Sven van Beek de bal ogenschijnlijk in eigen doel werkte. Omdat de grensrechter echter niet vlagde bleef het besluit van op het veld staan: 3-2.

