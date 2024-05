‘Ajax-jeugd is ontevreden: onderhandelingen met Martha tekenend voor chaos’

Er heerst ontevredenheid binnen de Ajax-jeugd over de handelwijze van de clubleiding als het aankomt op contractverlengingen, zo meldt journalist Thijs Zwagerman in de Pantelic Podcast. Niet alleen spelers uit Ajax Onder 15 kijken op van de manier waarop de club omgaat met de contracten, want ook onderhandelingen met Ar'Jany Martha zouden op opvallende wijze zijn verlopen.

Onlangs maakte Voetbal International bekend dat Martha een aanbod van Ajax om zijn aflopende contract te verlengen niet heeft geaccepteerd en dat hij uit zal gaan kijken naar een andere club. Dat heeft onder meer te maken met de communicatie - of het gebrek eraan - van Ajax.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Het ligt genuanceerder dan alleen: hij heeft het aanbod niet geaccepteerd. En dat is wel tekenend voor de puinhoop bij Ajax”, vertelt Zwagerman in de podcast.

“Ik hoor nu ook verhalen over onvrede bij jongens van Onder 15. Het is heel verleidelijk om dan te zeggen dat die gasten zich niet moeten aanstellen, maar er gaat wel heel veel mis. Ik hoop wel dat het de komende maanden hersteld wordt.”

“Bij Martha is er dus een voorstel geweest, maar dat is nooit echt bij hemzelf gekomen. Via de zaakwaarnemer kwam het voorstel wel bij zijn ouders. Recentelijk vroegen die ouders aan Ajax hoe het met het voorstel zit. Ajax reageerde toen dat het voorstel ‘niet echt’ meer geldig is. Heel bijzonder hoe dat dan gaat.”

“Hetzelfde geldt voor jongens als Rico Speksnijder en Oualid Agougil die nu uit hun contracten lopen”, aldus Zwagerman. ”In de media wordt heel snel gezegd dat ze gaan verlengen, maar jongens in die hoek hebben dan zelf nog niks gehoord.”

Martha maakte in november vorig jaar zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax tegen FC Volendam, toen interim-trainer John van ‘t Schip hem bij de selectie haalde. Het talent, dat van vleugelaanvaller werd omgeturnd tot linksback, speelde uiteindelijk acht Eredivisie-duels in de basis.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties