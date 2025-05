Ajax is niet overtuigd en gaat gehuurde speler geen contract aanbieden

Daniele Rugani gaat hoogstwaarschijnlijk terugkeren bij Juventus, zo meldt het Italiaanse Tuttosport woensdagavond. Ajax heeft nog geen contact gezocht met Juventus over een langer verblijf, dus gaat de Oude Dame ervan uit dat de verdediger terugkeert.



Rugani werd in de laatste dagen van de transferperiode nog op huurbasis overgenomen van Juventus. De verdediger kwam er in Turijn niet aan te pas en koos dus voor een nieuw avontuur in Nederland.



Een groot succes is de verhuurperiode van Rugani tot dusver echter nog niet. De verdediger moet het vooral doen met invalbeurten en maakte afgelopen zondag tegen NEC (0-3 verlies) een hele slechte indruk.



Zo slecht zelfs, dat volgens De Telegraaf spelers van Ajax bij Francesco Farioli hebben geklaagd. De selectie van de Amsterdammers wil niet meer met hem samen spelen. Hun gebeden lijken gehoord: tegen FC Groningen begint Rugani op de bank.



De dertigjarige mandekker gaat dus in de zomer terugkeren bij Juventus. Ajax heeft ook geen optie tot koop op Rugani en contact is er nog altijd niet geweest.



Bij Juventus heeft Rugani een contract tot medio 2026. Hij is volgens Transfermarkt 3,5 miljoen euro waard. De kans is groot dat Rugani gaat vertrekken bij Juventus is dan ook groot, gezien de club nu nog iets aan hem kan verdienen.



Bij Ajax kwam Rugani tot dusver 26 keer in actie. Hij wist in die wedstrijden één doelpunt te maken, in de TOTO KNVB Bekerwedstrijd tegen Telstar (2-0 winst).