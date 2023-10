‘Ajax is net slapstick. Als ik ze zie spelen, zie ik een amateurclub’

Zondag, 22 oktober 2023

John van Loen ziet FC Utrecht zondagmiddag van Ajax winnen. De oud-spits stond in het verleden onder contract bij beide clubs, maar heeft voor het Eredivisie-treffen van dit weekend het meeste vertrouwen in de Domstedelingen.

“Ik ben er heilig van overtuigd dat Utrecht van Ajax gaat winnen”, zegt Van Loen in gesprek met ESPN. “In deze twee weken van de interlandperiode hebben Ron Jans en zijn staf gigantisch hard gewerkt.”

Als geboren Utrechter heeft Van Loen nog altijd een zwak voor de plaatselijke FC. De voormalig aanvaller stipt aan dat de ploeg van Jans naar de wedstrijd tegen Ajax heeft toegeleefd. “Ze kunnen deze punten binnenhalen."

Van Ajax is Van Loen op zijn zachtst gezegd niet bepaald onder de indruk. “Het is net een slapstick. Als ik Ajax zie spelen, zie ik een amateurclub. Het is onsamenhangend. Ze durven niet meer op te bouwen van achteruit en op die manier kansen creëren. Daar staat Ajax eigenlijk bekend om.”

“Zondag is ook een vuurdoop voor Steijn. Als je die verliest, sta je gewoon bijna onderaan”, weet ook Van Loen. “Dat kan toch niet als Ajax. Ik heb zelf ook voor Ajax gespeeld. Stel je voor dat je bij Ajax speelt en je staat onderin. Dat kan nooit."

Zowel Ajax als Utrecht treedt zondag aan met een sterk gewijzigde basiself. Zo start Jans bij de thuisploeg met Mike van der Hoorn Taylor Booth, Anthony Descotte, Hugo Novoa en Yannick Leliendal.

Steijn voert bij Ajax vijf wijzingen in zijn basiself door ten opzichte van het met 1-2 verloren Eredivie-duel met AZ. Borna Sosa, Benjamin Tahirovic, Josip Sutalo, Kristian Hlynsson en Anton Gaaei starten in de basis tegen Utrecht. Zij vervangen Jakov Medic, Gastón Ávila, Devyne Rensch, Silvano Vos en Amourricho van Axel Dongen.