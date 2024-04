‘Ajax is mijn club. Is het niet dit jaar, dan misschien volgend jaar in basis'

Kian Fitz-Jim heeft er geen spijt van dat hij in januari terugkeerde bij Ajax. Dat vertelt de twintigjarige middenvelder in gesprek met AT5. Fitz-Jim zou het volledige seizoen eigenlijk op huurbasis bij Excelsior spelen, maar werd in de winterstop teruggehaald door de Amsterdammers. Het duurde echter tot vorige week donderdag voordat hij zijn eerste minuten in de hoofdmacht maakte sinds zijn terugkeer.

Fitz-Jim speelt zijn wedstrijden doorgaans bij Jong Ajax. In het thuisduel van de hoofdmacht met Go Ahead Eagles (1-1) van vorige week mocht hij dertig minuten invallen. “Het voelde goed, want ik heb heel geduldig moeten zijn. Het is niet zo gelopen als hoe ik dacht dat het zou lopen, maar ik ben gewoon hard blijven werken”, aldus Fitz-Jim.

De rechtspoot maakte bij Excelsior, mits fit, vrijwel wekelijks zijn opwachting. De teller stond op twaalf optredens alvorens hij besloot om terug te keren naar Ajax. Fitz-Jim erkent dat het vooral zijn keuze was om in te gaan op het verzoek om terug te keren. “Uiteindelijk is het wat ik wil natuurlijk. Ik had altijd al gezegd dat als de trainer mij terug wil halen, mij nodig zou hebben en zou gebruiken, ik dan terug zou gaan.”

De middenvelder heeft naar eigen zeggen ook aangegeven dat hij wel goed op zijn plek zat bij Excelsior. “Dus als Excelsior voet bij stuk zou houden en ik zou moeten blijven, dan zou dat geen probleem zijn. In dit geval lieten ze me wel gaan. Daar was ik toen heel blij mee en ben ik nu nog steeds heel blij mee.”

Het viel Fitz-Jim zwaar dat hij terugkwam naar Ajax, maar vervolgens tot vorige week geen minuten in de hoofdmacht kreeg. Zijn familie en een mental coach hebben hem door die zware periode heen geholpen. “Het is lastig, maar ik zie het nog steeds niet als een slechte zet om terug te gaan”, vervolgt hij.

“Ajax is mijn cluppie en is het niet dit jaar, dan is het wellicht volgend jaar dat ik in de basis sta. Ik kan moeilijk bij de pakken neer gaan zitten. Daar heb ik zelf helemaal niks aan. Dus ik blijf hard werken”, aldus Fitz-Jim.

De jeugdinternational verlengde zijn contract bij Ajax afgelopen augustus tot de zomer van 2027. Fitz-Jim was namens de beloftenploeg van de Amsterdammers dit seizoen tot dusver goed voor dertien optredens in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin noteerde hij één doelpunt en drie assists.

