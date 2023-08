‘Ajax is een vreemdelingenlegioen. Het is een onherkenbaar elftal’

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 14:03 • Laatste update: 14:24

Kenneth Perez is van mening dat de spelers die deze zomer naar PSV zijn vertrokken, ook in het shirt van Ajax hadden kunnen spelen, zo vertelt hij bij Voetbalpraat. Noa Lang en Sergiño Dest keerden echter niet terug in de Johan Cruijff ArenA. Zij zijn dit seizoen te bewonderen in het Philips Stadion. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat trok tot dusver een blik aan buitenlandse spelers open. Sjoerd Mossou noemt het een 'vreemdelingenlegioen'.

Mossou beoordeelt de transferzomer van Ajax tot dusver met een 5 als rapportcijfer. Wel plaatst de journalist van het Algemeen Dagblad meteen een kanttekening. "Van de nieuwe spelers kun je nog veel te weinig zeggen. Ik vind het vooral jammer dat het een onherkenbaar Ajax-elftal is. In de as wil je Nederlandse jongens, jongens uit de eigen opleiding. Maar die zijn allemaal weg. Ze hebben nu eigenlijk een vreemdelingenlegioen. Bij PSV zijn ze daar op voorhand wel in geslaagd."

Een vreemdelingenlegioen hoeft echter niet altijd verkeerd te zijn, merkt Mossou meteen op. "Feyenoord heeft vorig jaar natuurlijk bewezen dat het met negen verschillende nationaliteiten gewoon kan. Dat was echt een team. Ik denk alleen dat je meer zekerheid hebt als je er iets meer van hebt. Hato, Bergwijn en Brobbey zijn heel andere types dan Álvarez, Tadic en Timber. Je moet zorgen dat de basis van je elftal geborgd is."

Kenneth Perez is van mening dat alles wat PSV deze zomer heeft gedaan, Ajax ook had kunnen doen. "Waarschijnlijk hadden alle spelers voor Ajax gekozen als zij ook waren gekomen. Zij hadden ook Lang, Dest en Schouten kunnen halen. Alleen kiezen zij voor een hele andere weg. Schouten is iemand die vorm kan geven aan het spel. Dat vond ik al toen hij op een lager niveau speelde. Je wil herkenbaarheid en spectaculaire spelers zien. Dat hebben ze niet."