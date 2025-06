Ajax is druk bezig om speler van FC Barcelona naar Amsterdam te halen

Ajax heeft zijn pijlen gericht op Eloi Gómez, zo weet Voetbal International te melden. De club probeert het zestienjarige talent van FC Barcelona te overtuigen om naar Amsterdam te komen.



Gómez gaat sowieso vertrekken bij FC Barcelona. De middenvelder speelde in het voorbijgaande seizoen in de Onder 16 van de club, maar heeft daar dit weekend afscheid genomen.



Dat Ajax interesse heeft in Gómez, werd eind mei al duidelijk, toen Mundo Deportivo over de Amsterdamse interesse berichtte. Volgens de Spaanse krant ziet de zestienjarige spelverdeler in Nederland meer speeltijd voor zichzelf in het verschiet liggen.



Abdellah Ouazane gaat daarentegen Ajax verlaten. Het toptalent uit de Ajax-jeugd heeft aangegeven bij de clubleiding dat hij Amsterdam graag wil verruilen voor Real Madrid.



De international van de jeugdelftallen van Marokko maakte veel indruk op de Afrika Cup Onder 17. Ook Manchester United had wel oren naar de komst van het toptalent.