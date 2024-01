‘Ajax is dicht bij snelle verkoop en kan deze window nog miljoenen bijschrijven’

Jorge Sánchez is dicht bij een overstap naar het Cruz Azul, zo meldt onder meer het sportkatern Súper Deportivo van het Mexicaanse dagblad AM. Afgelopen week maakte ESPN al bekend dat Ajax een bod van circa vier miljoen had ontvangen uit de Mexicaanse Liga MX en nu lijkt Cruz Azul ook op persoonlijk gebied de laatste plooien glad te strijken.

Door gebrek aan speeltijd in Amsterdam werd Sánchez afgelopen transferzomer op huurbasis gestald bij FC Porto, maar ook bij de dertigvoudig kampioen van Portugal komt de vleugelverdediger nauwelijks aan spelen toe.

Cruz Azul wil de Mexicaans international uit zijn lijden verlossen en hem nog voor het sluiten van de huidige transferwindow inlijven. Alleen een akkoord met FC Porto over vroegtijdige beëindiging van het huurcontract, dat nog tot medio 2024 doorloopt, scheidt Sánchez nog van een overstap.

In de huurdeal werd tevens een optie tot koop opgenomen voor de Portugese topclub, die geactiveerd wordt bij minimaal twintig wedstrijden. De transfersom bedraagt dan vier miljoen euro.

Precies dat bedrag zou Cruz Azul nu neer willen leggen om Sánchez van zijn uitzichtloze situatie bij Porto te verlossen. In Porto kwam Sánchez tot dusver in veertien wedstrijden in actie.

Sánchez beschikt bij Ajax overigens over een contract tot de zomer van 2026. Sinds zijn komst naar Amsterdam kwam de Mexicaans international tot 26 duels, waarin hij drie keer wist te scoren.

De 26-jarige rechtsback maakte in de zomer van 2022 voor vijf miljoen euro de overstap van Club América naar Ajax, waar hij geen basisplaats wist te veroveren.

