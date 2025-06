Ajax bijna definitief verlost van miskoop met slechts 517 minuten

Jakov Medic is op weg naar de uitgang bij Ajax. De Kroatische centrumverdediger lijkt zijn loopbaan te vervolgen bij een club in het Engelse Championship, zo wordt woensdag duidelijk.

Clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf meldt dat Norwich City over de beste papieren beschikt om Medic over te nemen van Ajax. De speler zelf ziet een overgang naar de club op het tweede niveau in Engeland wel zitten.

Norwich City lijkt onder meer competitiegenoot West Bromwich Albion en een aantal kleinere clubs uit de Bundesliga af te troeven. The Canaries moeten waarschijnlijk drie miljoen euro neerleggen voor Medic, die voor datzelfde bedrag in 2023 de overstap maakte van FC St. Pauli naar Ajax.

De 26-jarige centrale verdediger komt al enige tijd niet voor in de plannen van Ajax. Medic werd daarom verhuurd aan het Duitse VfL Bochum, waar hij afgelopen seizoen 23 keer het shirt over zijn schouders hees.

Hoewel Medic nog tot juni 2028 vastligt in de Johan Cruijff ArenA, lijkt hij definitief niet meer terug te keren in Amsterdam. Zelf staat de stopper dus ook open voor een definitief vertrek uit de hoofdstad.

Medic is een van de twaalf aankopen van voormalig technisch directeur Sven Mislintat en wordt hoogstwaarschijnlijk de eerste speler die Ajax definitief verlaat deze zomer. Eerder keerden Daniele Rugani (Juventus) en Matheus (Braga) na een huurperiode al terug bij hun werkgevers.

De 1.93 meter lange Medic, met een door Transfermarkt geschatte transferwaarde van twee miljoen euro, kwam in totaal tot 517 speelminuten voor Ajax, verdeeld over negen duels. Meest memorabel is zijn doeltreffende knal van afstand tegen Heracles Almelo in augustus 2023.