‘Ajax is alleen maar een goede waarschuwing voor Feyenoord’

Zaterdag, 11 november 2023 om 09:30 • Siep Engelen • Laatste update: 11:37

Michel van Egmond is al jaren de populairste sportschrijver van Nederland. Met onder andere biografieën over Wim Kieft en René van der Gijp scoorde hij meerdere bestsellers op rij. Met zijn nieuwe boek Voetbal kijken met Van Basten gooit hij het over een geheel andere boeg. Een serie eigenzinnige reportages drijft de lezer mee langs verschillende sportonderwerpen. Voetbalzone zocht de schrijver op en ging in gesprek over het nieuwe boek van Van Egmond en de huidige successen van Feyenoord.

Van Egmond ziet één hele belangrijke factor in het succes van Feyenoord van de afgelopen jaren. “Arne Slot is echt, vanaf dag één dat hij instapte, cruciaal voor Feyenoord. Elke dag wordt de lat hoger gelegd. Het was eerst een beetje een ouderwetse, vastgegraven club, maar nu begint het steeds meer op een echte professionele club te lijken.”

Van Egmond ziet duidelijke verschillen in Rotterdam in vergelijking met een aantal jaar geleden. “Hij (Slot, red.) heeft niet alleen het team verbeterd, maar ook de hele mentaliteit rond de club is veranderd”, spreekt hij vol bewondering. “Ik volg Feyenoord professioneel sinds 1993, maar ik heb nog nooit iemand zo'n impact zien maken bij een club als dat Slot dat doet bij Feyenoord, samen met Dennis te Kloese (Algemeen Directeur, red.). Het is indrukwekkend hoe je een club zo naar je hand kan zetten.”

De 55-jarige schrijver uit Voorburg oordeelt dat de wereld er een stuk anders uit had gezien in Rotterdam als Slot daar niet was geweest. “Ik denk dat hij hierna naar een grote club zal vertrekken”, aldus Van Egmond. “Er was dit jaar natuurlijk al interesse vanuit Tottenham Hotspur, al weet ik niet of hij dat misschien heeft gebruikt om aan een beter contract te komen. Hoe dan ook, hij is nu niet voor niets de best betaalde trainer van Feyenoord.”

“Feyenoord-fans gingen eerst altijd de topwedstrijden in als underdog. Al het chagrijn rond de club is helemaal verdwenen door alle sportieve successen die nu behaald worden.” Daarna geeft de schrijver de Rotterdammers ook een waarschuwing. “Het gevaar is dat bepaalde problemen in Rotterdam worden verbloemd door de successen. Iedereen loopt nu de polonaise, maar je moet niet vergeten dat er nog steeds een oeroud stadion staat dat bijna uit elkaar valt en waar iedereen zeiknat thuis komt na een regenbui."

Het stadion is niet het enige probleem volgens Van Egmond. "Er moet ook nog steeds en groep investeerders worden afgekocht en er is een bestuursstructuur waar niemand wijzer van wordt. Die problemen moeten allemaal wel opgelost worden.”

"We hebben gezien hoe het bij Ajax in een korte periode als een kaartenhuis is ingestort. Dat is alleen maar een goede waarschuwing voor Feyenoord", vervolgt Van Egmond. "Slot heeft bij Feyenoord laten zien hoe het moet, maar iemand anders moet het straks kunnen invullen als hij vertrekt. Hij heeft nu het fundament neergezet."

Tot slot vertelt Van Egmond dat hij ook erg ontroerd kan raken door taferelen die zich rond het voetbal en rond de Kuip afspelen. “Voetbal betekent veel meer voor mensen dan alleen het spelletje”, concludeert hij. “Het is ontzettend fascinerend hoe de topsport zo uit de hand is gelopen. Ik zie Feyenoord-fans de dag na het kampioenschap in de fontein in Rotterdam de as van hun opa uitstrooien. Dat is grappig en ontroerend tegelijk. Ik zie voetbal wel als de unieke factor die voor dit soort situaties kan zorgen.”