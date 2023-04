Ajax in lastige situatie: ‘Beoordelen van Heitinga is een mission impossible’

Vrijdag, 28 april 2023 om 08:48 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:58

Het beoordelen van John Heitinga is ‘een mission impossible’ voor Ajax, zo schrijft het Algemeen Dagblad. De 39-jarige oefenmeester beschikt over een aflopend contract, wordt gesteund door bepalende spelers, maar presteert wisselvallig. Dit alles maakt de omstandigheden waarbinnen bepaald moet worden of Heitinga ook volgend seizoen hoofdtrainer van Ajax moet zijn uiterst complex.

“De trainer staat pas drie maanden op eigen benen, werkt daarbij met een selectie die hij door de maag gesplitst heeft gekregen en degenen die hem moeten beoordelen, werken er nog korter dan de betreffende coach zelf of hebben het afgelopen jaar aangetoond vooral niet met het inschatten van coaches opgezadeld te moeten worden. Oftewel, door wie moet Ajax Heitinga dan laten wegen?”, vraagt journalist Johan Inan zich hardop af.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Heitinga kan binnen de spelersgroep in ieder geval wel rekenen op het nodige vertrouwen. “Meerdere steunpilaren, met captain Dusan Tadic voorop, braken een lans voor de jonge coach, over wiens werk binnen Ajax sowieso weinig wanklanken te horen zijn. Of het nu over zijn trainingsstof, benadering of wisselbeleid gaat: op de Toekomst zien ze de clubman vooral logische dingen doen.”

Het besluit over Heitinga’s toekomst ligt echter bij de directe en daar wringt volgens Inan nu juist de schoen. “Met de aanstelling van Schreuder maakte algemeen directeur Edwin van der Sar en technisch manager Klaas-Jan Huntelaar vorig jaar een grove inschattingsfout. Een miscalculatie ligt net zo op de loer als de na veel getreuzel aangestelde voetbalbaas Sven Mislintat en commissaris Jan van Halst, die officieel nog moeten beginnen en amper met Heitinga werkten en toch over diens lot moeten bepalen.”

Sven Mislintat liet recent bij zijn presentatie als nieuwe technisch directeur van Ajax weten dat Heitinga op ‘pole position’ ligt om komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van de Amsterdammers te worden. Nu Ajax dreigt Champions League-voetbal mis te lopen, mogelijk ook de bekerfinale verliest en in de Eredivisie ook nog achterhaald kan worden door AZ, is het de vraag of een vaste aanstelling van Heitinga is te billijken, mocht de oefenmeester het seizoen desastreus eindigen. Maar Ajax kan dus amper concluderen of Heitinga ongeschikt of dé topkandidaat is.