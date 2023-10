Ajax in aanvallend opzicht totaal machteloos: één speler had nul balcontacten

Donderdag, 26 oktober 2023 om 23:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 10:03

Kenneth Perez vindt dat Ajax zijn eigen identiteit ‘verloochend’ heeft tegen Brighton & Hove Albion. Na afloop van het verloren Europa League-duel met de Engelsen (2-0) kijkt de analyticus bijna moedeloos terug op de wedstrijd, die interim-trainer Hedwiges Maduro met zeer verdedigende intenties aanvloog. De defensieve spelopvatting ging volledig ten koste van de aanvallende perspectieven, concluderen de analytici tijdens de nabeschouwing in Studio Europa.

“Ik heb wel een leuk statistiekje”, begint Kees Kwakman direct na afloop van de wedstrijd in de studio van ESPN. “Akpom viel in de 75ste speelminuut in (voor Brian Brobbey, red.): nul balcontacten. Eén balcontact werd nog met buitenspel afgevlagd, dus dat telde niet.”

Presentator Jan Joost van Gangelen vult de analyticus vervolgens aan met meer statistische dieptepunten. “Ajax had slechts 35 procent balbezit, en dat is in tien jaar tijd niet meer gebeurd.”

“De tegenstander van Ajax: 788 passes verstuurd in een wedstrijd. Ook dat is in de afgelopen tien jaar niet voorgekomen”, gaat Van Gangelen verder. “Kortom: je kunt verdedigender spelen, maar dat werkt ook niet.”

Perez sluit zich aan bij de laatste conclusie van de presentator. “Ajax speelde in de openingsfase van de tweede helft iets aanvallender, maar toen viel de 2-0 meteen.”

“Aan de ene kant weten ze gewoon niet wat er moet gebeuren. Het is gewoon een totale chaos bij Ajax. Op momenten van een snelle tegenaanval weet niemand wat hij moet doen. Ik vind dit een volslagen kansloze nederlaag.”

“Het was echt een kansloze avond”, besluit Perez. “Wat moet je zeggen? Je hebt je eigen identiteit totaal verloochend. Nu liepen ze naar achter en werden er alsnog best veel kansen weggeven.”