Ajax imponeert: ‘Ze vallen zoveel makkelijker aan dan PSV in dat opzicht’

Kees Luijckx is onder de indruk van Ajax, dat zaterdagavond met 2-4 zegevierde tegen Heracles Almelo. De analist van ESPN is met name goed te spreken over de aanvallende kwaliteiten in de selectie van trainer John van 't Schip.

"Als je ziet hoeveel gevaarlijker Ajax is dan bijvoorbeeld PSV vandaag", opende Luijckx zijn analyse na afloop in De Eretribune. "Ajax valt zoveel makkelijker aan in dat opzicht. Ik heb echt een veel leukere wedstrijd gezien."

"Als Ajax-supporter zit je nooit rustig, maar ze vallen echt fantastisch aan. Soms is het heel erg afgemeten. Tussen de linies met bewegende mensen. Aan de aanval ligt het in ieder geval niet", was de oud-verdediger complimenteus over de voorhoede van Ajax.

Collega-analist Kees Kwakman was het roerend eens met Luijckx. "Ik vind het uiteindelijk een dikverdiende zege van Ajax. Ook als je kijkt naar de statistieken met de doelpogingen en expected goals."

"In aanvallend opzicht is Ajax echt wel aan het groeien, alleen verdedigend is het nog wel heel erg kwetsbaar", stipte Kwakman tevens een verbeterpunt aan. "Dat komt ook door de individuele verdedigers die ze hebben. Devyne Rensch is ook nog steeds niet overtuigend."

"Maar aanvallend gezien vond ik Brobbey goed spelen. En Berghuis speelde hartstikke goed, die heeft veel kansen gecreëerd. Hlynsson ontwikkelt zich goed en ook Tahirovic speelde goed aan de bal. Er zaten soms prachtige aanvallen tussen."

Brobbey scoorde tweemaal tegen Heracles. Berghuis en Hlynsson tekenden voor de andere goals, wat zorgde voor de 2-4 zege in Almelo. Ajax staat in punten (34) gelijk met nummer vier AZ, al hebben de Alkmaarders nog een duel tegoed.

