‘Ajax identificeert transferdoelwit in Brazilië: smaakmaker Fluminense in beeld’

Ajax is in de markt voor het Braziliaanse talent Martinelli, zo weet UOL te melden. Ajax zou Martinelli volgens het Braziliaanse medium al langere tijd in de gaten houden en zal binnenkort een officieel voorstel indienen bij zijn werkgever, Fluminense.

De 22-jarige Martinelli is een middenvelder, die op zowel de nummer zes als de nummer 8 positie uit de voeten kan. De teller staat voor Martinelli al op 169 officiële duels.

Honderd daarvan speelde hij op het hoogste Braziliaanse niveau. Martinelli heeft bij Fluminense een contract tot december 2025. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt hij een transferwaarde van zeven miljoen euro.

Recent speelde hij de gehele finale van het WK voor Clubs tegen Manchester City (4-0 verlies). In de halve finale, tegen El Ahly (2-0 winst) was Martinelli belangrijk met een assist.

In totaal wist de 1,76 meter lange middenvelder acht doelpunten en twaalf assists te noteren in zijn carrière. Bij Fluminense speelt Martinelli volgens UOL vooral zijn wedstrijden als nummer acht.

Op die positie staat bij Ajax doorgaans Kenneth Taylor opgesteld. Branco van den Boomen speelt indien fit vaak als defensieve middenvelder, een rol die nu vaak wordt vervuld door Benjamin Tahirovic.

Bij Fluminense, dat als zevende eindigde in de competitie, wordt Martinelli gezien als een van de smaakmakers. Fernando Diniz, die ook interim-bondscoach van Brazilië is, zou hoog opgeven van Martinelli.

