Ajax-huurling neemt afscheid: ‘Bedankt Ajax dat ik hier een deel van mijn verhaal mocht schrijven’

Matheus Lima Magalhães neemt op zijn Instagram afscheid van Ajax. De Braziliaanse keeper kwam in de winterstop op huurbasis over van het Portugese Braga, maar ziet de optie tot koop in zijn contract niet gelicht worden.

Ajax nam de 33-jarige sluitpost in de winterse transferperiode over van Braga. Hij stond uiteindelijk vijftien duels onder de lat bij de Amsterdammers. Ajax had de 33-jarige Matheus voor 2,5 miljoen euro definitief kunnen overnemen, maar technisch directeur Alex Kroes lijkt met dat geld op zoek te gaan naar jongere alternatieven.

Het betekent dat de 33-jarige doelman terugkeert naar Portugal, al zal hij daar naar verwachting ook niet lang blijven. Ondanks zijn contract tot medio 2027 is Braga van plan hem komende zomer te slijten.

Matheus kan rekenen op interesse uit zijn geboorteland Brazilië. Volgens het Portugese Record heeft hij al een persoonlijk akkoord bereikt met Grêmio, dat nu met Braga onderhandelt over de keeper.

De Amsterdammers willen wel door met Remko Pasveer. De ervaren doelman kan zijn aflopende contract met één seizoen verlengen en wordt door Ajax gezien als de ideale reservekeeper.

De nummer twee van de Eredivisie kijkt in de Eredivisie naar jongere alternatieven om Matheus te vervangen als eerste keeper. Robin Roefs van NEC zou de topkandidaat zijn, maar moet naar verluidt zes miljoen euro kosten.

Ook Kayne van Oeveren van FC Volendam staat op het lijstje in Amsterdam. De in Zaandam geboren Van Oevelen ligt bij Volendam nog tot medio 2028 vast. Transfermarkt taxeert Van Oevelen op 350.000 euro, maar de vraagprijs van Volendam zal hoger zijn.