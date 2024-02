Ajax houdt zich voor het eerst staande in een topper en pakt punt tegen PSV

De topper tussen Ajax en PSV heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. In de Johan Cruijff ArenA stond er na negentig minuten een 1-1 eindstand op het bord. Steven Berghuis opende de score namens Ajax, waarna Luuk de Jong de stand weer in balans trok. Het gelijkspel betekent het tweede puntenverlies voor koploper PSV van dit Eredivisie-seizoen. Ondertussen blijft Ajax door het gelijkspel op plek vijf staan.

Jordan Henderson maakte zijn debuut voor Ajax: hij begon op het middenveld, samen met Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson. Daardoor moest Benjamin Tahirovic weer genoegen nemen met een plek op de bank. Josip Sutalo keerde na een kuitblessure terug in het hart van de verdediging.

Aan de kant van PSV keerde Ismael Saibari, die de voorbije weken met Marokko actief was op de Afrika Cup, terug in de basis. Onder meer Noa Lang, Joey Veerman, Malik Tillman en Guus Til ontbraken bij de Eindhovenaren, waardoor er op het middenveld ook een basisplek was voor Mauro Júnior.

PSV nam het initiatief in de openingsfase, al leverde dat niet echt grote mogelijkheden op. Na een minuut of tien kroop ook Ajax wat meer uit z’n schulp, en dat leverde in de dertiende minuut de eerste echte kans van de wedstrijd op: Steven Bergwijn leek de bal in kansrijke positie niet helemaal goed te raken, waardoor zijn inzet naast ging.

Berghuis ?? Brobbey ?? Berghuis ?? ? Ajax leidt na deze vlijmscherpe counter ?? pic.twitter.com/UKUJ4u1z3r — ESPN NL (@ESPNnl) February 3, 2024

Zes minuten later werd het plots 1-0 voor de Amsterdammers. Berghuis gaf een fraaie steekpass op Brian Brobbey, die besloot te wachten tot zijn ploeggenoten zich bij hem aansloten in het strafschopgebied van PSV. Dat gebeurde: Brobbey behield het overzicht en legde panklaar voor Berghuis, die diagonaal en laag binnenschoot.

Goed nieuws voor Ajax was de voorsprong, slecht nieuws was het uitvallen van Devyne Rensch. Hij raakte geblesseerd aan zijn lies en werd na een klein half uur vervangen door Borna Sosa. Die Kroaat speelde enkele minuten later meteen een negatieve rol bij de gelijkmaker. Saibari gaf de bal voor het doel, waar De Jong voor zijn directe tegenstander Sosa kwam en de bal binnenschoot: 1-1.

Luuk de Jong rondt een fraaie aanval knap af: 1-1 ??#ajapsv pic.twitter.com/4Oxbb7D2h8 — ESPN NL (@ESPNnl) February 3, 2024

Ook na de rust golfde het spel bij vlagen op en neer. Zo was Berghuis dicht bij een nieuwe voorsprong voor Ajax, maar hij schoot de bal tegen Sergiño Dest aan. Aan de andere kant van het veld werd een harde afstandsknal van Johan Bakayoko gekeerd door Diant Ramaj.

Halverwege de tweede helft was PSV het dichtst bij de voorsprong, toen De Jong de bal uit een vrije trap op de lat kopte. Ook daarna kon de bal er aan beide kanten nog in. Brobbey brak door maar schoof de bal naast, en Taylor schoot van een meter of tien hoog over. Aan de andere kant van het veld bracht Ramaj nog redding op een afstandsschot van Patrick van Aanholt.

Ook in de slotfase vielen er geen goals meer, mede dankzij een goede redding van Walter Benítez op een poging van Taylor. Daardoor eindigde deze kraker onbeslist.

