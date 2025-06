'Ajax hoort van Italiaanse interesse en stelt vraagprijs vast op negen miljoen euro'

Lazio ziet in Anton Gaaei een versterking voor de rechtsbackpositie, zo weet Corriere dello Sport. De Romeinen hebben de 22-jarige Deen als geschikte kandidaat geïdentificeerd om het elftal te 'verfrissen'.

De Italianen, die dit seizoen de Serie A als de nummer zeven besloten, stelden onlangs Maurizio Sarri aan als nieuwe hoofdtrainer. Volgens het Italiaanse blad zijn beide backposities zorgenkindjes voor de nieuwbakken coach.

Voor de positie aan de rechterkant heeft Lazio met Manuel Lazzari, Elseid Hysaj en Adam Marusic in principe voldoende smaken. Het probleem: de drie mannen zijn respectievelijk 31, 31 en 32 jaar oud.

Dus is men bij Lazio aan 'verfrissing' toe op die positie. Bovendien zou de club met de oudste van het stel in conflict zijn, en overweegt de Montegrijn zijn contract aan het eind van het seizoen te verscheuren.

Daarom is Gaaei op de radar verschenen bij de beleidsbepalers in Rome. Ajax nam de Deen in de zomer van 2023 over van het bescheiden Viborg, dat een clubrecord van 4,5 miljoen euro ontving voor zijn geliefde rechtsback.

In zijn eerste seizoen in Amsterdam had Gaaei het ontzettend lastig, met een vernederende wissel tijdens De Klassieker tegen Feyenoord als dieptepunt. Onder de inmiddels vertrokken trainer Francesco Farioli leefde Gaaei afgelopen seizoen op.

Hij noteerde maar liefst 40 duels, waarin hij drie (fraaie) treffers maakte en vijf keer de bal beslissend voorlegde. Mede daarom zet Ajax in op een verdubbeling van de aan Viborg betaalde prijs: negen miljoen euro.