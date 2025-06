'Ajax hoopt transfer van 13 miljoen euro nog deze week af te ronden'

Ajax wil vaart maken met de komst van Raúl Moro. Volgens transferjournalist Orazio Accomando van DAZN hoopt de Amsterdamse club de vleugelaanvaller nog deze week over te kunnen nemen van Real Valladolid.

Accomando meldt dinsdag via X dat Ajax hoopt dat een transferbedrag van dertien miljoen euro voldoende is om Moro definitief naar Nederland te halen. Valladolid is inmiddels op de hoogte van de wens vanuit Amsterdam.

Moro bereikte vorige week een persoonlijk akkoord met Ajax over een contract tot medio 2029. Complicerende factor is dat Valladolid een nieuwe eigenaar krijgt, waardoor er twijfels zijn rondom de transfer.

Ajax was in de winterstop van afgelopen seizoen al in de markt voor Moro. Tot een definitieve transfer kwam het destijds niet. Er is nu echter hernieuwde hoop in Ajax-kringen wat betreft het binnenhalen van de buitenspeler.

Journalist Matteo Moretto meldde vorige week dat Wolverhampton Wanderers ook aan Moro denkt. Ajax lijkt desondanks de beste papieren te hebben in de strijd om de Spaanse aanvaller.

De door Ajax begeerde Moro kwam afgelopen seizoen tot vier goals en vijf assists in 33 duels in LaLiga. Het was echter onvoldoende om Valladolid voor het hoogste niveau te behouden in Spanje.

Moro was met twee assists belangrijk voor Jong Spanje in de poulefase van het EK. De kwartfinale was echter het eindstation, want Jong Engeland zegevierde met 1-3.