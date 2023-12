Ajax hoopt in januari gekende ex-speler van de club binnen te halen

Kelvin de Lang heeft de zware taak om Ajax door de winterse transferperiode te loodsen. De hoofdscout van de Amsterdammers is na het ontslag van directeur voetbalzaken Sven Mislintat tijdelijk verantwoordelijk geworden voor het aan- en verkoopbeleid in de Johan Cruijff ArenA. "We kijken eerst bij de eigen jeugd, daarna naar ex-Ajacieden", zegt De Lang in een interview met supportersvereniging Ajax Life.

Ajax leed donderdag een historische en beschamende bekernederlaag tegen de amateurs van Hercules (3-2). Het lijdt geen twijfel dat de Amsterdammers in januari opnieuw de transfermarkt op zullen gaan om de broodnodige kwaliteit en ervaring binnen te halen.

Speerpunt voor de Amsterdammers blijft dus de eigen jeugd. "Daarna kijken we naar eventuele ex-Ajacieden die op latere leeftijd weer van toegevoegde waarde kunnen zijn", zegt De Lang. Daley Blind zette de deur voor een toekomstige terugkeer deze week op een kier, maar de verdediger zal niet midden in het seizoen willen vertrekken bij LaLiga-revelatie Girona.

Mochten er in januari geen geschikte ex-Ajacieden haalbaar zijn, dan kijkt De Lang verder. "Dan zijn er nog de spelers van onze partnerclubs en natuurlijk spelers van buitenaf. Dat kunnen ook oudere spelers zijn, leiders die onze jonge spelers beter maken. Het blijft zoeken naar de juiste balans."

De Lang kwam in mei van dit jaar over van Manchester City naar Ajax. De geboren Amsterdammer werd binnengehaald om een nieuwe werkwijze van scouting op te zetten. De ontslagen directeur Mislintat gaat prat op data-scouting, en heeft zelfs een eigen databureau, maar De Lang wil daar duidelijk minder nadruk op leggen.

"Ik ben voorzichtig met het uitvergroten van data. Data is puur een sterk filter aan de voorkant en een onderbouwing aan de achterkant. Die twee functies heeft het. Live scouten blijft voor mij het belangrijkst."

