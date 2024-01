Ajax heeft ‘vertrouwen in goede afloop’ in strijd om handtekening Henderson

Fabrizio Romano heeft dinsdagavond een update gedeeld over de situatie rondom Jordan Henderson. Volgens de Italiaanse transfermarktexpert heeft Ajax 'vertrouwen' in een goede afloop. De deal is nog niet rond, waarschuwt hij, maar nog steeds heeft de transfer 'absoluut kans van slagen'.

Volgens Romano zijn er gisteren (dinsdag, red.) contacten geweest tussen Henderson en Ajax. Alle partijen zijn nog 'voorzichtig', maar wel optimistisch dat de deal zijn doorgang gaat vinden.

?????? Understand Ajax are confident on Jordan Henderson deal! Negotiations are advancing — contacts took place even today. Not done deal yet, all parties cautious but the deal is absolutely on. Ajax are pushing, more to follow. Exclusive story, confirmed. ???????????????? pic.twitter.com/3vZn7VUIOk