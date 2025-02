'Ajax kreeg direct na vertrek Chuba Akpom al spijt en deed hem speciaal verzoek'

Ajax heeft geprobeerd om de transfer van Chuba Akpom naar Lille OSC uit te stellen tot na De Klassieker. Dat meldt L’Équipe. De Amsterdammers kunnen zondag tegen Feyenoord niet beschikken over Mika Godts en Oliver Edvardsen, en hoopten daarom dat Akpom nog wel inzetbaar zou zijn.

Donderdagmiddag wist De Telegraaf te melden dat Fiorentina, Lille en Sunderland hengelden naar de diensten van Akpom, die achter Brian Brobbey en Wout Weghorst in de pikorde staat en vooral als reservelinksbuiten wordt ingezet.

Uiteindelijk bereikten Ajax en Lille op vrijdag een akkoord over een verhuur van de 29-jarige spits voor de rest van het seizoen, zo meldde David Ornstein van The Athletic. Daarnaast heeft de Franse club een optie tot koop bedongen.

Vrijdagochtend vertrok Akpom naar Lille om zijn transfer af te ronden. Later op de dag meldde onder meer Voetbal International dat Edvardsen, die juist naar Amsterdam is gehaald als versterking van de voorhoede, nog niet in actie mag komen in De Klassieker.

Dat had ermee te maken dat de Noorse flankspeler door Ajax niet op tijd was ingeschreven bij de KNVB. Godts, die donderdagavond een hamstringblessure opliep, kan ook al niet meedoen aan de wedstrijd tegen Feyenoord.

Om ervoor te zorgen dat trainer Francesco Farioli zondag toch nog een extra optie heeft in de voorhoede van Ajax, besloten de Amsterdammers volgens L'Équipe te proberen om het vertrek van Akpom met enkele dagen uit te stellen.

De clubleiding nam daartoe telefonisch contact op met de entourage van de Engelse spits. Ajax kreeg echter nul op het rekest, en kan daardoor zondag niet meer beschikken over Akpom.