Ajax heeft opvolger Sánchez bijna binnen; akkoord over deal van twee miljoen

Woensdag, 16 augustus 2023 om 15:27 • Jan Hoeksema • Laatste update: 16:27

Ajax gaat zich versterken met Anton Gaaei. De rechtsback van Viborg FF moet in de Johan Cruijff ArenA de opvolger worden van Jorge Sánchez, die hard op weg is naar FC Porto. Directeur Voetbalzaken Sven Mislintat is bijna akkoord over een transfersom van twee miljoen euro voor Gaaei. De Deense verdediger gaat snel zijn handtekening zetten onder een contract van vier of vijf seizoenen.

Een van de voorwaarden van de komst van Gaaei is het vertrek van de Mexicaan Sánchez. Laatstgenoemde beleefde een teleurstellend eerste seizoen in Amsterdam en mag vertrekken van Ajax. Eerder was Chivas voor Sánchez in de markt, maar de vleugelverdediger lijkt nu aan de vooravond te staan van een transfer naar Porto. Voor hem hoopt Mislintat een bedrag van vier miljoen te ontvangen.

De twintigjarige Gaaei moet dus zijn opvolger worden, daar Ajax al bijna rond is met zijn huidige werkgever. De Deen is afkomstig uit de jeugdopleiding van Viborg en is bezig aan zijn derde seizoen in het eerste van de ploeg. Tot dusver kwam hij 47 keer in actie bij de huidige nummer zes van de Deense Superliga, waarin hij 1 keer scoorde en 7 assists gaf. Het contract van Gaaei loopt nog tot medio 2026.

Met het aantrekken van Gaaei wint Ajax de strijd van onder meer FC Kopenhagen. De ploeg uit de hoofdstad van Denemarken had ook interesse in de Deens jeugdinternational, maar lijkt dus achter het net te vissen. In Amsterdam moet Gaaei de concurrentie aangaan met Devyne Rensch. Laatstgenoemde stond tijdens de eerste Eredivisie-wedstrijd van Ajax tegen Heracles Almelo (4-1 winst) op rechtsachter.