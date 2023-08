Ajax heeft nieuwe rechtsback officieel binnen: verdediger tekent voor vijf jaar

Donderdag, 17 augustus 2023 om 21:28 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:48

Anton Gaaei is officieel speler van Ajax, zo melden de Amsterdammers via de officiële kanalen. De Deense verdediger komt over van Viborg FF en tekent een contract voor vijf seizoenen. Ajax maakt geen melding over de transfersom, al gaat het naar verluidt om minimaal 4,5 miljoen euro. Gaaei neemt de plek in van Jorge Sánchez, die een transfer naar FC Porto nadert.

De transfer van Gaaei zat er al even aan te komen. Zo bevestigde Fabrizio Romano woensdag het nieuws van BT-journalist Farzam Abolhosseini, die stelde dat de clubs akkoord waren over een bedrag van 4,5 miljoen exclusief 1 miljoen aan variabelen. De Telegraaf schreef woensdag juist dat de vaste som twee miljoen bedraagt, terwijl Viborg nog eens twee miljoen aan 'min of meer vaste bonussen' tegemoet kan zien. Daarnaast zou de Deense club een doorverkooppercentage hebben bedongen.

Welcome, Anton Gaaei! ???? — AFC Ajax (@AFCAjax) August 17, 2023

Gaaei wordt in de Johan Cruijff ArenA de opvolger van Sánchez, die sinds zijn komst naar de hoofdstad geen vaste basisplaats heeft kunnen veroveren onder Alfred Schreuder en John Heitinga. Ook dit seizoen lijkt de Mexicaan niet te kunnen rekenen op een plek bij de eerste elf, waardoor Gaaei in beeld kwam. Technisch directeur Sven Mislintat zou vier miljoen euro willen toucheren voor Sánchez, al kan een verhuur nog niet uitgesloten worden. Duidelijkheid over Sánchez wordt snel verwacht.

De twintigjarige Gaaei heeft de medische tests succesvol doorstaan en zijn handtekening onder een vijfjarig contract gezet. Gaaei kwam in Denemarken 47 keer in actie voor Viborg, de nummer 6 van de Deense Superliga. Daarin scoorde hij 1 keer en leverde hij 7 assists af. Bij Viborg liep zijn contract tot medio 2026, waardoor Ajax met een transfersom over de brug moest komen.

Met het aantrekken van Gaaei wint Ajax de strijd van onder meer FC Kopenhagen. De ploeg uit de hoofdstad van Denemarken had ook interesse in de Deens jeugdinternational, maar vist dus achter het net. In Amsterdam moet Gaaei de concurrentie aangaan met Devyne Rensch. Laatstgenoemde stond tijdens de eerste Eredivisie-wedstrijd van Ajax tegen Heracles Almelo (4-1 winst) op rechtsachter.