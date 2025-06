Ajax heeft nieuwe doelman binnen: 'Het is een kwestie van tijd'

Ajax lijkt snel zaken te gaan doen met Liverpool. Volgens Tim van Duijn van Voetbal International is de komst van Vitezslav Jaros naar Amsterdam ‘een kwestie van tijd’, zo schrijft de clubwatcher op X. De 23-jarige Tsjechische doelman wordt naar verwachting voor een jaar gehuurd, zonder optie tot koop.

De 23-jarige Jaros stond al op de radar bij Ajax voordat John Heitinga werd aangesteld als hoofdtrainer, maar diens komst heeft de interesse alleen maar versterkt. Heitinga werkte een jaar lang met de keeper samen op Melwood en gaf een positief advies aan de technische leiding. Ook volgens De Telegraaf zijn de Amsterdammers overtuigd van zijn kwaliteiten.

Jaros maakte dit seizoen zijn officiële debuut voor het eerste elftal van Liverpool. Onder Arne Slot keepte hij een wedstrijd in de League Cup en viel hij in tijdens een Premier League-duel met Crystal Palace. De international van Tsjechië Onder 21 werd in 2017 overgenomen van Slavia Praag en werd daarna gestald bij onder meer St. Patrick’s Athletic, Notts County, Stockport County en Sturm Graz.

Ajax ziet in Jaros een keeper voor de korte termijn. De Tsjech moet volgend seizoen de concurrentiestrijd aangaan in Amsterdam, terwijl de club werkt aan een bredere herstructurering van de keepersgroep. De verwachting is dat Jaros snel aansluit bij de voorbereiding van de hoofdmacht.

Wat dit betekent voor Robin Roefs is duidelijk. De 22-jarige keeper van NEC leek lange tijd een serieuze kandidaat, maar volgens Mike Verweij van De Telegraafheeft Ajax voorlopig een streep gezet door zijn komst. “Roefs vinden ze op dit moment te duur. Daar hebben ze voorlopig even een streep doorheen gezet. Ze gaan nu volle bak voor Jaros.”

Roefs geldt nog steeds als een interessante optie voor de langere termijn, maar de onderhandelingen met NEC zijn voorlopig in het slop geraakt. De Amsterdammers weigeren de huidige vraagprijs te betalen, terwijl Roefs intern heeft aangegeven dolgraag de overstap naar Ajax te willen maken.