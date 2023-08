Ajax heeft nieuwe centrumverdediger bijna binnen; Van Hecke bleek te duur

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 09:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:22

Ajax heeft Jakov Medic op een haar na binnen, zo meldt De Telegraaf vrijdagochtend. De centrumverdediger ligt nog tot medio 2024 vast bij St. Pauli, dat uitkomt in de 2. Bundesliga. De Amsterdammers betalen naar verluidt twee miljoen euro voor de Kroaat. Jan Paul van Hecke gold als alternatief, maar de mandekker van Brighton & Hove Albion bleek uiteindelijk te duur.

Ajax werkt nog altijd hard aan de komst van Josip Sutalo als vervanger van de naar Arsenal vertrokken Jurriën Timber. De back-up voor de verdediger van Dinamo Zagreb heeft directeur voetbalzaken Sven Mislintat in ieder geval al bijna binnen. Medic wordt mogelijk nog voor het weekeinde medisch gekeurd en tekent als het licht op groen is gezet een contract tot de zomer van 2027.

De 1,93 meter lange verdediger komt voor twee miljoen euro exclusief bonussen over van St. Pauli. Medic speelde tot nog toe zestig duels voor de Duitsers. Volgens De Telegraaf had Ajax eigenlijk zijn zinnen gezet op de komst van Van Hecke. De Nederlander, die momenteel onder contract staat bij Brighton, had echter een te duur prijskaartje. Van Hecke moest naar verluidt vijftien miljoen euro kosten.

Ajax werkt volgens clubwatcher Mike Verweij nog altijd 'hard en vol optimisme' aan de komst van Sutalo. De Kroatische journalist Ižak Ante Sucic schrijft op Twitter dat Dinamo Zagreb een derde bod van Ajax van naar verluidt negentien miljoen euro exclusief bonussen op de verdediger heeft afgewezen. Volgens de verslaggever wil Dinamo alleen meewerken aan een transfer als er tussen de 25 en 30 miljoen euro op tafel wordt gelegd.