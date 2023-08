Ajax heeft het zwaar, maar wint na wereldgoal van Medic alsnog ruim

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 22:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:26

Ajax is het seizoen in de Eredivisie begonnen met een overwinning tegen Heracles Almelo. De Amsterdammers hadden het zwaar bij de seizoensouverture en kwamen na een ongelukkig moment van linksback Anass Salah-Eddine op achterstand. De treffer van Heracles werd gemaakt door Mario Engels. Ajax stelde met de nodige moeite orde op zaken. Jakov Medic maakte op slag van rust een wereldgoal van meer dan dertig meter. In de tweede helft maakte Ajax het via doelpunten van Mohammed Kudus en tweemaal Steven Bergwijn (waarvan een penalty) af: 4-1.

Bij Ajax begon Medic op de plek waar vorig seizoen Jurriën Timber stond, achterin naast Jorrel Hato. Op de linksbackpositie kreeg Salah-Eddine de voorkeur boven Owen Wijndal, terwijl Kenneth Taylor op 10 werd verkozen boven Davy Klaassen. Centraal op het middenveld debuteerde zowel Benjamin Tahirovic als Branco van den Boomen. Kudus zag een transfer naar Brighton & Hove Albion (voorlopig) niet doorgaan en stond 'gewoon' op rechts. Bij Heracles maakten linksback Jetro Willems, middenvelder Brian De Keersmaecker, nummer 10 Mario Engels en spits Jizz Hornkamp hun officiële debuut als basisspeler.

Met Van den Boomen haalde Ajax een nieuwe man voor de standaardsituaties binnen. In de eerste helft werden de Amsterdammers uit hoekschoppen van de middenvelder direct heel gevaarlijk. Bergwijn schoot na een laag genomen corner in de zesde minuut naast. In de 21ste minuut had Brobbey de bal uit een hoekschop van heel dichtbij voor het intikken bij de tweede paal, maar de spits verprutste het door naast te tikken.

Rulli ?? Gorter De Argentijnse doelman van Ajax verlaat het veld na een ongelukkige botsing met Jizz Hornkamp. #ajaher — ESPN NL (@ESPNnl) August 12, 2023

Af en toe kwam Heracles er gevaarlijk uit. Engels kreeg direct achter elkaar twee vrije schietkansen, maar de aanvallende middenvelder stuitte even zo vaak op het blok van Medic. Ajax raakte na een half uur zijn doelman Gerónimo Rulli kwijt. De Argentijn moest per brancard van het veld na een ongelukkige botsing met Heracles-spits Hornkamp. Rulli werd verrassend vervangen door Jay Gorter en dus niet door Diant Ramaj, die voor ongeveer acht miljoen euro overkwam van Eintracht Frankfurt.

Door de blessure van Rulli kwam er elf minuten blessuretijd bij. Daarin kwam Heracles in minuut 45+5 aan de leiding. Ajax-linksback Salah-Eddine verzuimde de bal na een voorzet op te ruimen en schoot die zwak tegen ploeggenoot Jorrel Hato op, waardoor Engels de bal heel eenvoudig en van dichtbij kon intikken: 0-1. Ajax ging in de achtervolging en kwam binnen drie minuten weer op gelijke hoogte. Medic, die al enkele goede kopkansen had gemist, vuurde de bal van meer dan dertig meter vernietigend in de kruising, een absolute wereldgoal voor de Kroaat bij zijn debuut: 1-1.

Hij kan het zelf ook bijna niet geloven! ?? Zó scoren bij je debuut: Jakov Medic ??#ajaher — ESPN NL (@ESPNnl) August 12, 2023

Na rust zocht Ajax naar nieuwe openingen. Al snel wist Brobbey de bal zelf te ontfutselen bij Justin Hoogma, waarna Kudus de spits van Ajax een goede schietkans bood. Brobbey schoot echter recht op Brouwer. Na een uur spelen kwam een afgeketste lage voorzet van Van den Boomen pardoes voor de voeten bij Bergwijn, die wild over maaide en de enorme kans zo om zeep hielp. De bevrijdende goal viel voor Ajax een kwartier voor tijd alsnog. Een hoge voorzet van Tahirovic werd prachtig en beheerst gecontroleerd door Kudus, die de bal in de verre hoek binnen plaatste: 2-1.

Bergwijn miste de nodige kansen, maar pakte in de slotfase alsnog zijn goal mee. De nieuwe aanvoerder van Ajax dribbelde handig tussen twee man door naar binnen en legde de bal in alle rust in de verre onderhoek: 3-1. In de slotfase maakte Carlos Forbs zijn debuut als vervanger voor Kudus. De Portugese aanwinst kreeg het publiek met enkele dribbels meteen op de banken. Diep in blessuretijd kreeg Ajax een penalty, nadat een schot van Kudus op de arm van De Keersmaecker kwam. Die werd afgemaakt door Bergwijn: 4-1.