Ajax heeft heel snel aankoop nodig: ‘Met hém tegen PSV houd je je hart vast’

Ajax moet zo snel mogelijk op zoek naar een nieuwe linksback, zo lijkt Kees Kwakman te adviseren in de studio van ESPN. Ar'Jany Martha, die tegen Heracles Almelo opnieuw op die positie speelt, zakt in ieder geval andermaal hopeloos door het ijs, zo oordeelt de analist in de rust van de wedstrijd (1-1 stand).

Ajax werd in de twaalfde minuut van de wedstrijd op achterstand gezet door Jizz Hornkamp. Jannes Wieckhoff speelde Martha simpel uit en had een uitstekende pass in huis op de spits, die ontsnapte aan de aandacht van Jorrel Hato. Hornkamp kwam ineens vrij voor Diant Ramaj, die geen kans had op zijn geplaatste schot: 1-0.

Jorrel Hato schat de situatie helemaal verkeerd in en Jizz Hornkamp profiteert! Ondertussen heeft Brobbey Ajax weer naast Heracles gezet??#heraja — ESPN NL (@ESPNnl) January 27, 2024

Kwakman ziet dat John van 't Schip veel werk aan de winkel heeft bij Ajax. "Ze laten ook wel goede dingen zien aan de bal, maar verdedigend... Martha, dat kan eigenlijk echt niet als linksback. Die laat zich heel kinderlijk uitspelen, alsof-ie er niet staat. Dat is gewoon een rechtsbuiten."

Over een week staat de topper Ajax - PSV op het programma: "Volgende week Bakayoko tegen Martha. Tja, ik zou mijn hart vasthouden als ik Ajax was." Ajax kan op de linksbackpositie ook beschikken over Borna Sosa, die echter nog totaal niet overtuigd heeft dit seizoen. "Sosa kan ook niet verdedigen", merkt presentator Jan Joost van Gangelen op.

Minder hard is Kwakman over de rol van Hato. "Hato laat zich verrassen, maar hoe scheef het al staat op het moment dat Ajax druk wil geven... Tahirovic staat opeens linksback, Hato staat een-tegen-een omdat Gooijer niet naar binnen komt. Het staat helemaal scheef."

Kenneth Taylor kreeg vorige week nog onderuit de zak van Kwakman omdat de middenvelder niet meeliep bij het tegendoelpunt van RKC Waalwijk (4-1 verlies). "Op Taylor ben ik vaak kritisch als hij niet meeloopt, maar bij het tegendoelpunt deed hij er in ieder geval wel alles aan om het te herstellen."

"Hornkamp maakt het goed af. Die speelt sowieso goed, die is heel balvast voor Heracles."

