‘Ajax heeft goede hoop en verwacht komst van oude bekende te realiseren’

Ajax heeft goede hoop dat het de komst van Julian Rijkhoff kan afronden, zo meldt Ajax Showtime vrijdagavond. De Amsterdammers zijn al enige tijd bezig met een hereniging met de spits en verwachten inmiddels dat het tot een deal gaat komen.

De pas achttienjarige Rijkhoff stapte een kleine drie jaar geleden over van Ajax naar Borussia Dortmund, waar hij nog wacht op zijn definitieve doorbraak. Bij Die Schwarzgelben heeft de aanvaller nog een contract tot medio 2026.

Rijkhoff stond in de jeugdopleiding van Ajax bekend als groot talent. Er was echter onenigheid over het te volgen traject, waardoor de aanvalsleider in 2021 koos voor een meerjarig contract in Dortmund. Rijkhoff was in het Onder 19-elftal van de Duitsers tweemaal op rij topscorer en een van de uitblinkers in de UEFA Youth League.

Afgelopen zomer werd Ajax ook al in verband gebracht met het terughalen van zijn voormalig pupil. De Amsterdammers zouden spijt hebben van de eerdere verkoop van Rijkhoff, maar wisten geen akkoord met Dortmund te bereiken.

Nu lijkt het dus wel tot een deal te komen. Ajax zal wel een bedrag op tafel moeten leggen, daar Rijkhoff nog een meerjarig contract heeft in het Signal Iduna Park. Over de hoogte van de transfersom wordt geen melding gedaan.

Reactie Kelvin de Lang

Begin januari sprak Kelvin de Lang, die gedurende deze winterse transferperiode verantwoordelijk is voor het technische beleid binnen Ajax, zich uit over de mogelijkheid om Rijkhoff terug te halen.

“Voor Jong Ajax zou het wel fijn zijn om een spits erbij te hebben, want we spelen daar nu vaak met buitenspelers in de spits. Hij is een speler die we kennen en hij wordt bij Dortmund niet veel bij het eerste betrokken", aldus De Lang.

