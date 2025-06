Ajax heeft gewilde speler van FC Barcelona eindelijk binnen

Ajax heeft een akkoord bereikt met Eloi Gómez, zo meldt het Spaanse Sport. De zestienjarige verdedigende middenvelder gaat een contract van drie jaar tekenen in de hoofdstad. Bij Ajax gaat Gómez aanzienlijk meer verdienen dan in Catalonië.

Dat Ajax interesse had in Gómez, werd eind mei al duidelijk, toen Mundo Deportivo over de Amsterdamse interesse berichtte. Volgens de Spaanse krant was meer speeltijd een belangrijke factor voor de keuze van de Spaans jeugdinternational.

Gómez viel vorig jaar al op bij de scouts van Ajax. Op het Marveldtoernooi van 2024 in Groenlo speelde de Spanjaard in de halve finale tegen Ajax. Barça won de wedstrijd met 1-0 en uiteindelijk ook het hele toernooi.

Bij Ajax gaat Gómez aansluiten bij de Onder 17. Hier wordt de spelverdeler teamgenoot van een andere nieuweling in de jeugd van de Amsterdammers: Roméo Garnier. De zestienjarige Fransman komt over uit de jeugd van Paris Saint-Germain.

Abdellah Ouazane gaat daarentegen Ajax verlaten. Het toptalent uit de Ajax-jeugd gaat Amsterdam verruilen voor Madrid en speelt volgend jaar bij de Koninklijken.