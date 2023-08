Ajax heeft Gastón Ávila definitief binnen en maakt transfersom bekend

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 17:30 • Lars Capiau • Laatste update: 17:55

Gastón Ávila is definitief speler van Ajax, zo maken de Amsterdammers via de clubkanalen wereldkundig. De 21-jarige Argentijn komt over van Royal Antwerp en tekent voor vijf jaar in de hoofdstad. Ávila is na Jakov Medic, Anton Gaaei en Josip Sutalo de vierde verdediger die directeur voetbalzaken Sven Mislintat binnenhaalt bij de recordkampioen. De Amsterdammers betalen een vast bedrag van 12,5 miljoen euro en dat kan middels bonussen nog oplopen tot maximaal 14,4 miljoen euro.

De transfer van Ávila hing al een tijdje in de lucht. Toch was de vleugelverdediger niet de eerste keus van Mislintat. Hiroki Ito moest eigenlijk overkomen van VfB Stuttgart, maar de Japanner bleek te duur. Ajax bood tot 16 miljoen euro, waarna de Duitse club met een tegenbod zou komen. Dat gebeurde echter nooit, waardoor de Amsterdammers zich genoodzaakt voelden door te schakelen.

¡Avila está aquí! — AFC Ajax (@AFCAjax) August 22, 2023

Daarnaast was Nicolas Tagliafico even in beeld, maar ook Olympique Lyon vroeg een bedrag wat men in de hoofdstad te hoog achtte. Hoewel Ávila voornamelijk als linksback optreedt, kan de linkspoot ook centraal achterin uit de voeten. De Argentijn lijkt zich echter op te maken voor een plekje op de linksachterpositie, daar Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine op die plek teleurstellen en Jorrel Hato eerste keus blijft als linkercentrale verdediger. Ávila is in een hectische transferwindow de negende versterking voor de Amsterdammers. Eerder werden Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj, Medic, Forbs Borges, Gaaei, Chuba Akpom en Sutalo binnengehengeld.

Tegenover alle aanwinsten stond het vertrek van sterkhouders Dusan Tadic, Jurriën Timber en Edson Álvarez, waar ook Mohamed Daramy, Calvin Bassey, Youri Regeer en Florian Grillitsch de deur in de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrokken. Met die uitgaande transfers werd de kas met ruim 113 miljoen euro gespekt. Ajax lijkt daarmee klaar op de transfermarkt, hoewel een eventueel vertrek van Mohammed Kudus nog beweging op zou kunnen leveren. James McAtee van Manchester City en Eduard Spertsyan van Krasnodar zouden dan in beeld komen als opvolgers.