'Ajax heeft een luxeprobleem en Feyenoord een serieus probleem'

Wim Kieft laat in zijn column in De Telegraaf zijn licht schijnen op de spitsposities bij Ajax en Feyenoord. De oud-voetballer vindt dat de Amsterdammers ‘een luxeprobleem’ hebben en dat de club uit Rotterdam-Zuid ‘een serieus probleem’ heeft.

Ajax had dit seizoen Brian Brobbey en Wout Weghorst tot zijn beschikking in de punt van de aanval. Eerstgenoemde kende een slecht jaar. “Bij Brobbey kunnen ze na zijn dramatische seizoen denken: verkopen aan de eerste de beste”, begint Kieft.

“Of ze houden vertrouwen in hem en hopen op een revival om hem dan eventueel na het WK 2026 voor de hoofdprijs van de hand te doen.” Kieft vindt dat Ajax ‘sowieso door kan’ met Weghorst, die dit seizoen elf keer scoorde in 31 wedstrijden.

“Als Weghorst in de basis mag starten, prikt hij er in een seizoen ook zo twintig in. Ajax heeft in de spits in feite een luxeprobleem, terwijl Feyenoord een serieus probleem heeft.”

Kieft legt uit. “Als Sem Steijn z’n niveau van FC Twente haalt, schiet hij er zeker vijftien tot twintig in. Heeft Feyenoord daarnaast de beschikking over een spits die er ook twintig in legt, dan ben je als club een goed eind op weg met je doelpunten.”

“Alleen heeft de Japanner Ayase Ueda nooit laten zien daartoe in staat te zijn. Hoewel zowel Arne Slot als Robin van Persie hem heeft bewierookt. Toch neemt Feyenoord een onverantwoorde gok als ze niet op zoek gaan naar een betere eerste spits dan Ueda.”