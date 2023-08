Ajax heeft de buit dankzij hattrick van Kudus al bijna binnen in Bulgarije

Donderdag, 24 augustus 2023 om 21:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:21

Ajax heeft donderdagavond een ruime overwinning geboekt tegen Ludogorets. De Amsterdammers werden in de heenwedstrijd van de play-offs van de Europa League bij de hand genomen door Mohammed Kudus, die drie doelpunten voor zijn rekening nam. Ook Brian Brobbey maakte er een. Na rust moest Ajax door een ongelukkig veroorzaakte penalty een tegendoelpunt incasseren uit een penalty van Olivier Verdon: 1-4. Ajax kan het over een week afmaken in de Johan Cruijf ArenA. De ploeg van Maurice Steijn is komend weekend vrij in de Eredivisie (net als de overige Europese deelnemers).

Steijn gaf vooraf aan dat hij Anass Salah-Eddine de eerste twee wedstrijden van het seizoen 'niet overtuigend' vond. Owen Wijndal kreeg daarom de kans als linskback. Ook op het middenveld waren wijzigingen: Kenneth Taylor speelde in plaats van Branco van den Boomen, terwijl Steven Berghuis, die in de competitie geschorst is, de nummer 10 in het elftal was. Mohammed Kudus verhuisde naar de rechterkant van de aanval, waardoor Carlos Forbs op de bank moest plaatsnemen. Bij Ludogorets keerde doelman Sergio Padt, die acht seizoenen voor FC Groningen uitkwam, terug van een blessure.

Ajax begon weifelend aan de wedstrijd en had moeite om tempo in zijn aanvalsspel te krijgen. Het openingsdoelpunt van Kudus viel in de zestiende minuut vrijwel uit het niets. De Ghanees aarzelde niet om de bal vanaf de punt van het strafschopgebied hard en laag in de korte hoek te schieten: 0-1. Enkele minuten later verdubbelde hij ook de voorsprong na een zeer fraaie aanval over meerdere schijven. Aanspeelpunt Brian Brobbey bleef ijzersterk aan de bal, waarna Taylor het beslissende steekballetje in huis had op Kudus. Van dichtbij kon de rechtsbuiten rustig intikken: 0-2.

In de eerste helft had Ajax niets te duchten van de Bulgaren en in de veertigste minuut werd het zelfs 0-3. Brobbey kopte een voorzet van Owen Wijndal tussen de benen van Padt door. Bij het begin van de tweede helft viel Forbs in. De vleugelspits liet zich direct gelden bij een fraaie counteraanval van Ajax in de vijftigste minuut. De Portugees snelde indrukwekkend langs zijn tegenstander en zette laag voor op Steven Bergwijn. De aanvoerder had geen ruimte om zelf uit te halen en legde breed op Kudus. De Ghanees kon de bal opnieuw simpel binnenschuiven en tekende voor zijn hattrick: 0-4.

Anders dan voor rust werd Jay Gorter in de tweede helft meermaals getest. De doelman van Ajax liet zich zien met enkele prachtige reflexen. Zo reageerde Gorter razendsnel toen Rwan Seco vrij voor zijn neus opdook. De goalie moest in de zeventigste minuut alsnog een tegendoelpunt incasseren, toen Ajax een penalty tegen kreeg. Een zeer ongelukkige handsbal van Jorrel Hato, die een voorzet van heel dichtbij op zijn arm kreeg, was daarvan de oorzaak. Gorter, die gehinderd werd door een laserpen vanaf de tribune, koos de goede hoek, maar kon niet voorkomen dat de penalty van Olivier Verdon raak was: 1-4. Gorter tikte in blessuretijd nog een gevaarlijke intikker van Caio Vidal weg uit de onderhoek.