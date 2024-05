Ajax hakt knoop door over toekomst van Damián van der Vaart

Damián van der Vaart heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Ajax, zo maakt de pas zeventienjarige middenvelder woensdag bekend via zijn Instagram-pagina. De Amsterdamse club moet de contractverlenging van de zoon van Rafael van der Vaart overigens nog wel officieel bevestigen.

"Ik ben blij dat mijn club mijn contract heeft verlengd, zodat ik verder kan werken aan mijn droom", schrijft Van der Vaart junior bij een foto waarop hij met een Ajax-shirt aan de Johan Cruijff ArenA bewondert. Moeder Sylvie Meis is 'ongelooflijk trots', zo schrijft ze in een reactie op het bericht van haar zoon.

De contractverlenging komt acht maanden nadat Damián van der Vaart een eenjarige deal tekende bij Ajax. Blijkbaar ziet de technische leiding voldoende aanknopingspunten om de middenvelder een nieuwe deal aan te bieden, al is nog niets bekend over de precieze contractduur.

De jonge middenvelder kwam vorig jaar over van het Deense Esbjerg fB en sloot aan bij het Onder 18-elftal van Ajax. Hij kwam tot dusver tot een goal en twee assists in het jeugdteam van de Amsterdammers. Van der Vaart maakte dit seizoen 624 speelminuten.

Net als zijn vader is Damián een middenvelder, die bij voorkeur op de nummer tien-positie speelt. Een groot verschil is dat Rafael linksbenig was, terwijl Damián juist een beter rechterbeen heeft.

De in Zaanstad geboren jongeling, die eind mei zijn achttiende verjaardag viert, werd in maart 2022 voor het eerst opgeroepen voor Oranje Onder 16. Eerder speelde Damian ook al in de jeugd van SC Victoria Hamburg.

