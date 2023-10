‘Ajax had hem toen eigenlijk gelijk moeten nemen, nu kost hij 25 miljoen’

Zondag, 22 oktober 2023 om 11:39 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:49

Henk Timmer is als zaakwaarnemer zeer onder de indruk van de ontwikkeling die Álvaro Barreal doormaakt. De voormalig doelman van onder meer AZ en Feyenoord had gehoopt dat Ajax de pas 23-jarige Argentijnse aanvaller al had overgenomen van FC Cincinnati. Toenmalig technisch directeur Sven Mislintat wilde Barreal in augustus voor zeven miljoen euro binnenhalen, maar de transfer werd nooit definitief rondgemaakt.

Presentator Milan van Dongen van Goedemorgen Eredivisie wil zondag van Timmer weten welk 'pareltje' hij momenteel in zijn stal heeft. "We hebben er meerderen, maar het pareltje nu is voor ons Álvaro Barreal. Die speelt bij FC Cincinnati, nog wel. Maar als het aan ons ligt duurt dat niet lang meer." Van Dongen wil direct weten of de Argentijnse smaakmaker in beeld is bij clubs in Nederland.

"Nou, het zou wel verstandig zijn", antwoordt Timmer met een glimlach. Vaste tafelgast Hans Kraay junior wil weten of Barreal een 'vrije linksbuiten is of ook op 10 speelt'. "Hij speelt op 10, maar dit seizoen heeft hij eigenlijk de hele linkerkant bestreken. In een 5-3-2-systeem pakt hij de hele buitenkant. Het jochie is fantastisch, hij heeft volgens mij al acht of negen assists, en ook acht of negen goals." Barreal kwam in 42 duels in 2023 tot zes doelpunten en fungeerde twaalf keer als aangever.

Ajax was in augustus nog dicht bij de komst van Barreal. Mislintat was met Cincinnati een transfersom van 7 miljoen euro overeengekomen en de Amsterdamse club zou 75 procent van de transferrechten van de aanvaller in handen krijgen. Valentijn Driessen beweerde destijds dat Barreal was aangeboden bij Ajax. "Hij is een soort Hakim Ziyech, kan van links en rechts komen en scoort veel meer dan Ziyech", zei hij in de Kick-off-podcast van De Telegraaf.

Thiago Almada

Timmer praat in de voetbaltalkshow tevens over Thiago Almada, die eveneens serieus in beeld was bij Ajax. Mislintat weigerde afgelopen zomer echter om ruim 20 miljoen euro te betalen voor de spelmaker van Atlanta United. "Thiago is een fantastische speler, ik ken hem al heel lang. Hij is al veel vaker bij Ajax genoemd en in beeld geweest. Het is echt een geweldige speler en een aantal jaar geleden heb ik al met Ajax over hem gesproken. Toen hadden ze hem eigenlijk moeten nemen. Alleen kost hij nu geloof ik 25 miljoen euro."

Almada vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een marktwaarde van 27 miljoen euro, maar volgens clubwatcher Mike Verweij kon Mislintat hem afgelopen zomer inclusief bonussen voor 15 miljoen euro ophalen. The Athletic meldde in augustus echter een minimale transfersom van 26,7 miljoen euro. Almada, die tot 31 december 2025 vastligt in Atlanta, tekende uiteindelijk niet bij Ajax.

Het was overigens niet voor het eerst dat de naam van Almada in Nederland viel. Eerder bekeek Feyenoord namelijk de mogelijkheid om de aanvallend ingestelde middenvelder naar de top van de Eredivisie te halen. De Rotterdammers zagen in hem de geschikte vervanger van de naar Fenerbahçe vertrokken Sebastian Szymanski, maar kwamen al snel tot de conclusie dat zijn komst niet haalbaar was.