Ajax haalt Braziliaan Lucas Rosa binnen: ‘Leuk om weer met een oude bekende op het veld te staan’

Ajax heeft Lucas Rosa binnengehaald. De 24-jarige verdediger komt over van Real Valladolid en tekent tot medio 2029 in Amsterdam, zo meldt de club via de officiële kanalen.

Rosa startte bij Palmeiras en maakte op jonge leeftijd de overstap naar Juventus. In Italië doorliep hij de jeugdteams en trainde hij regelmatig mee met het eerste elftal. "Bij Juventus leerde ik discipline en hard werken. Dat neem ik mee naar Ajax.”

In Amsterdam is hij herenigd met Daniele Rugani, met wie hij eerder bij Juventus trainde. “Het is leuk om nu weer met hem op het veld te staan. Hij is een fantastische verdediger.”



Na zijn periode in Italië verhuisde Rosa naar Spanje, waar hij via het tweede elftal van Real Valladolid doorstroomde naar het eerste team. Daar speelde hij ruim veertig wedstrijden, voornamelijk als linksback, ondanks dat hij rechtsbenig is. “Ik voel me comfortabel op beide flanken, maar rechts is mijn natuurlijke positie,” zegt hij bij Ajax TV.

Bij Ajax is hij niet de enige Braziliaan. Kort voor zijn komst werd ook doelman Matheus Lima Magalhães gehuurd van SC Braga. “Het is fijn om een landgenoot in de selectie te hebben. We hebben al gesproken, dat helpt bij het wennen aan een nieuwe omgeving.”



Technisch directeur Alex Kroes noemt Rosa ‘een speler met een Zuid-Amerikaanse mentaliteit’ die extra energie in het team kan brengen. “Ik hou van duels en ben fysiek sterk. Alles begint met hard werken, dat heeft me hier gebracht,” aldus Rosa.



Bij Ajax wil de Braziliaan zich verder ontwikkelen en direct een bijdrage leveren. “Ajax is een club met een grote geschiedenis. Hier wil ik prijzen pakken. We gaan strijden voor het kampioenschap en de Europa League.”