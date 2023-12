Ajax haakt af in de strijd om gewild toptalent; focus gaat op eigen jeugd

Zaterdag, 2 december 2023 om 13:14 • Jan Hoeksema

David Martínez vertrekt naar alle waarschijnlijkheid niet naar Ajax, zo meldt Voetbal International zaterdagochtend. De Amsterdammers geven voorlopig de voorkeur aan spelers uit de eigen jeugdopleiding, zo klinkt het. Met die gedachte in het achterhoofd heeft de komst van Martínez 'geen prioriteit meer'.

Onlangs bleek uit onderzoek van CIES dat Ajax dit seizoen de Eredivisieclub is die de meeste speeltijd geeft aan spelers uit de eigen jeugd. Dit is voor de huidige nummer acht van de vaderlandse competitie reden om minder of geen talenten uit het buitenland te halen.

"Kortgezegd: de aankopen van Sven Mislintat zitten veelal op de bank, terwijl eigen jeugdspelers als Devyne Rensch, Jorrel Hato, Silvano Vos, Kenneth Taylor, Krystian Hlynsson en Brian Brobbey wel speelminuten maken", schrijft Tim van Duijn namens VI. "Een versterking moet een meerwaarde zijn en niet langer meer opvulling."

Volgens die redenering heeft het weinig zin om Martínez naar de Johan Cruijff ArenA te halen. Het Venezolaanse talent van Monagas SC leek eerdeer nog hard op weg naar Ajax, maar door het ontslag van toenmalig directeur voetbalzaken Mislintat ging de transfer uiteindelijk niet door.

De Duitser had naar verluidt een bedrag van rond de vier miljoen euro over voor de diensten van Martínez en zou zelfs al rond zijn geweest met Monagas SC, dat uitkomt op het hoogste niveau van Venezuela. Nu Ajax afhaakt in de strijd om de handtekening van de vleugelspits is de kans groot dat hij binnenkort elders een contract tekent.

Eind november schreef zowel VI als het Eindhovens Dagblad dat PSV een van de andere gegadigden is voor het toptalent. De Eindhovenaren zouden Martínez komende zomer willen aantrekken.

In het Philips Stadion kan de aanvaller dan aansluiten bij het beloftenelftal, waardoor Martínez te bewonderen zou zijn in de Keuken Kampioen Divisie. Op termijn kan de flankspeler dan doorstromen naar het eerste elftal van Peter Bosz.