Ajax grijpt alsnog naast Marokkaans talent van KV Mechelen

Een overgang van Moncef Zekri naar Ajax deze zomer is van de baan. Vorige week meldde Voetbal International dat de zestienjarige linksback van KV Mechelen onderweg was naar Ajax, maar de Belgische club meldt nu dat Zekri blijft.

“Zekri blijft”, aldus Mechelen op X. “De entourage en familie van Zekri bereikten net een akkoord met Malinwa, en dat vlak voor zijn eerste wedstrijdselectie. Moncef blijft bij z’n ploeg, en wat zijn we daar blij om.”

Zaterdagavond zit Zekri voor het eerst bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal van zijn club. Hij start op de bank in het competitieduel met Standard Luik in eigen huis.

Een week geleden leek Zekri dus nog op weg naar Ajax. Volgens Voetbal International had ook Bayer Leverkusen interesse, maar gaf de verdediger de voorkeur aan de Amsterdammers. Aangezien Zekri toen nog geen contract had bij Mechelen, hoefde Ajax in dat geval geen transfersom voor hem te betalen.

Als Zekri de overstap naar Ajax had gemaakt, was hij zeker niet de eerste speler die Ajax oppikte uit België. Onder meer Jorthy Mokio, Mika Godts en Rayane Bounida gingen hem al voor. Nu blijkt dus dat Zekri niet in hun voetsporen treedt.

Tot dusver speelde Zekri zes duels voor Jong KV Mechelen. Op korte termijn lijkt hij zijn debuut in het eerste elftal van Mechelen ook te gaan maken.

Bovendien kwam hij al twaalf keer in actie voor Marokko Onder 17. Daarmee won hij vorige maand ook de Afrika Cup. Zekri werd geboren in Brussel, maar speelt in ieder geval op dit moment zijn interlands dus nog voor Marokko.