Ajax gewaarschuwd door trainer FK Vojvodina: ‘Dat geeft ons het recht te geloven, ik geloof in wonderen’

Trainer Bozidar Bandovic van FK Vojvodina kijkt met vertrouwen uit naar het tweeluik met Ajax in de tweede voorronde van de Europa League, zo blijkt uit de persconferentie van dinsdag. Volgens hem behoort een stunt van de Servische ploeg zo vroeg in het Europese seizoen zeker tot de mogelijkheden.

"We hebben ons geplaatst voor Europees voetbal en bereiden ons nu voor op een geweldig team als Ajax", wordt Bandovic op het persmoment in aanloop naar het duel in de Johan Cruijff ArenA van donderdag geciteerd door Voetbal International. "Sommige mensen zeggen dat we een wonder nodig hebben, maar het blijft elf tegen elf. We moeten een perfecte wedstrijd spelen."

De trainer van Vojvodina weet hoe zijn ploeg Ajax kan bestrijden. "Onze snelheid en intensiteit zal van een hoog niveau moeten zijn. Ons spel is verbeterd en de sfeer is uitstekend. Dat geeft ons het recht om te hopen en te geloven, en ik geloof in wonderen. Het zal een lastige wedstrijd worden, omdat Ajax zowel tactisch als fysiek heel sterk is."

Vojvodina opende het nieuwe seizoen in Servië afgelopen zondag met een 1-3 overwinning op FK Tekstilac. De opponent van Ajax is dus al aan de competitie begonnen, terwijl de Amsterdammers louter oefenduels hebben gespeeld tot dusver. Volgens Bandovic hoeft dat echter niet in het nadeel te zijn van Ajax.

"Ajax zal dat niet zo erg vinden", voorspelt de 54-jarige trainer. "We bereiden ons voor op de tegenstander en zijn gefocust. Maar we bekijken het wel van wedstrijd tot wedstrijd. Als je Ajax analyseert, zie je er niet vanaf dat ze nog geen competitieve wedstrijd hebben gespeeld."

"We moeten klaar zijn, want wie laat zien dat hij klaar is voor deze wedstrijd, is klaar voor de toekomst", aldus de hoopvolle oefenmeester van Vojvodina. De Servische club treedt donderdag om 20:30 uur aan in Amsterdam. Een week later is de return op eigen veld.

Scenario bij winst en verlies

Indien Ajax erin slaagt het Servische FK Vojvodina te verslaan in de tweede voorronde van de Europa League, staat de Amsterdammers volgende maand een tweeluik met Panathinaikos (Griekenland) of FK Botev Plovdiv (Bulgarije) te wachten.

Mocht Ajax het tweeluik verliezen van Vojvodina, dan gaat de club van trainer Francesco Farioli verder in de derde voorronde van de Conference League. De mogelijke tegenstanders in dat scenario zijn ook al bekend.

In dat geval wordt Ajax namelijk gekoppeld aan de winnaar van CFR Cluj - FC Neman Grodno, FK Zalgiris - Pafos, SC Dnipro-1 - Puskás Akadémia, AEK Athene - Inter Club d’Escaldes of NK Maribor - Universitatea Craiova.

De wedstrijden in de derde voorrondes van de Europa League en Conference League worden gespeeld op donderdag 8 en 15 augustus. Daarna volgen voor Ajax mogelijk ook nog de play-offs van één van die twee toernooien. Die vinden plaats op donderdag 22 en 29 augustus.

