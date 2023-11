Ajax gestraft voor chaos bij Klassieker: deel tribune dicht én boete

Een groot gedeelte van de F-Side van Ajax is op 25 november niet welkom bij de thuiswedstrijd tegen Vitesse, zo meldt de Amsterdamse club woensdag op de website. De onafhankelijke aanklager betaald voetbal heeft dit bepaald vanwege de ongeregeldheden rondom De Klassieker tegen Feyenoord op 24 september. Vakken 125 tot en met 129 van de F-Side blijven leeg en Ajax moet daarnaast een boete van 25.000 euro betalen.

Een deel van de Ajax-aanhang stak voorafgaand aan het bezoek van Feyenoord vuurwerk af op de eerste ring Zuid. Daarnaast werden in de 44ste en 52ste minuut fakkels op het veld gegooid. Arbiter Serdar Gözübüyük legde de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA eerst tijdelijk stil, om de ontmoeting met Feyenoord na rust definitief te staken, conform het protocol van de KNVB.

De definitieve staking van De Klassieker zorgde voor de nodige woede bij de supporters van Ajax. Een deel van de fans vernielde de hoofdingang van de Johan Cruijff ArenA, waarbij volgens het statement van de Amsterdamse club 'aanzienlijke schade' werd aangericht. Daarnaast was het rondom het stadion lange tijd onrustig en moest de ME meerdere keren ingrijpen om de rust te laten weerkeren.

Reactie Ajax

"Ajax heeft direct afstand genomen van deze wanordelijkheden. Zowel het gedrag dat heeft geleid tot het staken van het duel, alsmede de ongeregeldheden achteraf, worden door Ajax ten strengste afgekeurd en horen niet in het voetbal thuis", zo laat de clubleiding woensdag weten in een officieel statement.

De leiding van Ajax heeft het voorstel van de openbaar aanklager betaald voetbal direct geaccepteerd. Hierdoor blijft de eerste ring Zuid leeg tegen Vitesse op 25 november. De seizoenkaarthouders van dit gedeelte van de Johan Cruijff ArenA zijn die dag dus niet welkom. Ajax moet tevens 25.000 euro betalen en de voorwaardelijke straf van één wedstrijd zonder publiek, vanwege een vuurwerkincident tijdens Ajax-Feyenoord in 2022, blijft eveneens van kracht.

"Ajax is er tot op heden in geslaagd om meer dan vijftig personen die bij de voornoemde incidenten betrokken waren te identificeren en te bestraffen", valt verder te lezen in het persbericht van woensdag. "Het beleid om boetes en schades op de verantwoordelijken te verhalen zal ook nu het uitgangspunt zijn. De supporters waarvoor deze sanctie directe gevolgen heeft ontvangen nader bericht vanuit de club."

Klassieker

Feyenoord stond op het moment van de definitieve staking van eind september met 0-3 voor. Drie dagen later werd het restant afgewerkt in een lege Johan Cruijff ArenA. De Rotterdammers scoorden via Santiago Gimenez al heel snel en verlieten Amsterdam uiteindelijk met een eclatante 0-4 overwinning.