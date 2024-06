Ajax geeft PSV het nakijken in de strijd om zeer gewilde Jorthy Mokio

Ajax geeft PSV het nakijken in de strijd om 16-jarige KAA Gent-verdediger Jorthy Mokio

Ajax gaat zich verzekeren van de diensten van Jorthy Mokio, zo beweert Voetbal International. Het zestienjarige talent van KAA Gent verkiest de Amsterdamse club onder meer boven PSV, dat ook geïnteresseerd was.

Rik Elfrink wist namens het Eindhovens Dagblad al te melden dat er begin deze maand een gesprek plaatsvond bij Ajax met alle betrokken partijen. Inmiddels heeft Mokio zijn zinnen volledig gezet op een stap naar de hoofdstad.

Voetbal International schrijft dat de centrale verdediger 'nagenoeg rond' is met Ajax en snel zijn eerst profcontract zal tekenen. Bij Gent kwam hij tijdens de competitieplay-offs vier wedstrijden in actie en dat genereerde de nodige, wereldwijde interesse.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Vanuit Nederland trokken zowel Ajax als PSV aan het tienertalent. De centrale verdediger, die in een nationaal jeugdelftal van België de aanvoerder is, staat bij onze zuiderburen te boek als een van de grootste talenten van het land.

In een eerder stadium informeerden ook FC Barcelona en FC Bayern München naar de situatie van Mokio, maar zij haakten ook weer af. De verdediger gaat bij Ajax naar verluidt aansluiten bij het beloftenteam.

Mokio vierde eind februari zijn zestiende verjaardag en debuteerde een maand later in de hoofdmacht van Gent. Inmiddels staat de teller op 129 officiële speelminuten, verdeeld over vier officiële optredens.

Mokio maakt sinds hij speelgerechtigd is vast deel uit van het eerste elftal van Gent, dat beslag wist te leggen op een Conference League-ticket. De club deed pogingen om de jongeling binnenboord te houden, maar slaagde daar niet in.

Voor zijn leeftijd zou Mokio behoorlijk volwassen zijn, terwijl hij verder uitblinkt in de duels en in balbezit iets extra’s kan toevoegen. De jonge mandekker is 1 meter 82 groot en kan zowel links als rechts in het centrum uit de voeten.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties