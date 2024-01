Ajax geeft met rigoureuze maatregel veelzeggend signaal af aan toptalent

Gabriel Misehouy traint niet meer mee met het eerste elftal van Ajax. Dat schrijft Tim van Duijn van Voetbal International dinsdag. Het geduld van de club begint op te raken omdat de jongeling zijn contract nog steeds niet verlengd heeft, schrijft de clubwatcher van de Amsterdammers. Een contractverlenging lijkt een 'utopie'.

Al lange tijd is Ajax ermee bezig om het contract van Misehouy open te breken en te verlengen. Vooralsnog is dat echter niet gelukt. De aanvallend ingestelde middenvelder mist perspectief bij de club.

Volgens de club heeft het nog niet verlengen van zijn contract echter met andere dingen te maken. "Binnen de club klinken geluiden dat de speler steeds nieuwe eisen heeft neergelegd die vooral betrekking hebben op gegarandeerde speelminuten in Ajax 1."

In de hoofdstad vindt men dat Misehouy 'te hoog van de toren blaast' met die specifieke eis. Volgens de clubleiding heeft de middenvelder nog te weinig laten zien om aanspraak te maken op een plek in de basiself.

Eerder berichtte De Telegraaf al dat Misehouy inmiddels van zaakwaarnemer is gewisseld. Hij staat nu in de stal van de superagent Pini Zahavi, die onder meer Robert Lewandowski vertegenwoordigt.

De achttienjarige speler kreeg van Ajax een contractvoorstel van 3,5 jaar, maar reageerde niet op tijd op die aanbieding. Daardoor lijkt volgens De Telegraaf een vertrek onvermijdelijk.

Ook VI rept over eenzelfde contractvoorstel aan het adres van Misehouy. Volgens het blad zou het wisselen van zaakwaarnemer een 'teken aan de wand' kunnen zijn. "Verlengen lijkt een utopie, omdat de club er klaar mee is."

Isaac Babadi

Omdat Misehouy niet meer meetraint en naar de uitgang geduwd lijkt te worden, valt in Amsterdam steeds vaker de naam van Isaac Babadi. De jongeling is tevens ontevreden over zijn perspectief bij PSV en zijn kamp heeft reeds gesprekken gevoerd met Ajax.

De gesprekken met Babadi staan echter los van de contractsituatie van Misehouy, benadrukt Van Duijn. "Babadi is in beeld, maar vraagt een fors bedrag aan tekengeld. Het is de vraag of Ajax daarin mee wil gaan."

Julian Rijkhoff

Wie Ajax in ieder geval wel met alle macht probeert vast te leggen, is Julian Rijkhoff. De Amsterdammers zagen een bod van één miljoen euro door Borussia Dortmund afgewezen worden, maar 'geven gas' om de terugkeer van het voormalig jeugdproduct voor het eind van de winterwindow te bewerkstelligen.

